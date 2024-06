Il pagamento non è arrivato’: Oaktree annulla il trasferimento dell’Inter | Strategia totalmente stravolta

Cambiano i programmi in casa Inter, il nuovo fondo americano stravolge i piani di quest’estate, ecco cosa è successo

L’Inter ha assistito in questi primi giorni di giugno a degli stravolgimenti societari che non hanno intaccato la competitività del club. Dalla proprietà cinese si è passata a quella americana degli Oaktree, con Beppe Marotta nominato presidente. Per il direttore sportivo dei nerazzurri una nuova carica che certifica quanto la sua figura sia centrale nel progetto dopo l’ottima gestione del mercato nelle ultime stagioni.

La rosa dovrebbe invece essere in larga parte confermata, senza nessuna cessione dolorosa per questioni di fair play finanziario ma con la possibilità di autofinanziarsi con la partenza di diversi esuberi.

Il grande merito della dirigenza è stato quello di giocare in anticipo e di assicurarsi le prestazioni di due svincolati di lusso come Zielinski e Taremi che hanno deciso di trasferirsi ad Appiano Gentile, con Inzaghi che ha quindi maggiori scelte a centrocampo e in attacco.

L’obiettivo è quello di confermarsi la squadra da battere in Italia, dopo aver vinto con largo anticipo lo Scudetto ed aver conquistato la seconda stella, e allo stesso tempo migliorare il proprio rendimento in Europa dopo una deludente eliminazione agli ottavi di finale per mano dell’Atletico Madrid.

La trasferta in Cina può saltare ma non c’entra il cambio di proprietà

E proprio i Colchoneros guidati da Diego Simeone dovevano essere gli avversari in Cina di un amichevole prevista nel ritiro estivo, insieme a quella contro il Paris Saint Germain. Questo tour è però in forte dubbio.

Sta per saltare per motivi economici dato che gli organizzatori non avrebbero ancora versato quanto pattuito a nessuno dei tre club coinvolti e si pensa a una soluzione alternativa. Se il viaggio a Chengdu non dovesse compiersi, l’Inter cambierà sede. La certezza è il ritrovo intorno al 10 di luglio alla Pinetina, anche se molti giocatori saranno ancora in ferie o impegnati con le proprie Nazionali tra Europei e Copa America.

Lo staff di Inzaghi studia la preparazione atletica ideale

Arrivare preparati all’inizio del campionato è una prerogativa fondamentale. Inzaghi sa di dover gestire le energie e programmare i ragazzi a essere in piena forma nel rush finale della prossima primavera.

Le seconde linee saranno essenziali e Marotta è al lavoro per allargare l’organico con giocatori di qualità che possano far rifiatare i titolarissimi senza far perdere qualità tecniche in campo.