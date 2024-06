Incontro privato Inzaghi e Marotta: ‘Mister, te ne vendo cinque’ | La lista di esuberi per finanziare il mercato

Arriva il summit di mercato. Marotta incontra mister Inzaghi e propone la cessione di cinque calciatori in esubero. Ecco di chi si tratta.

La prossima stagione, da un certo punto di vista, è già iniziata in casa Inter. Dopo l’ufficialità della scelta di Giuseppe Marotta come presidente dell’Inter, si pensa a costruire la squadra che dovrà giocarsi il prossimo campionato e la Champions League.

La rosa a disposizione di Simone Inzaghi è giù particolarmente competitiva, ma l’intenzione della dirigenza è quella di portare alla corte del mister volti nuovi in grado di rinforzare la squadra neo campione d’Italia.

Ma per poter dare inizio ai nuovi acquisti è bene pensare anche al mercato in uscita. La rosa dell’Inter presenta infatti quelli che sono alcuni esuberi e per ora si penserà alle cessioni. In un incontro tra Inzaghi e Marotta, infatti, il neo presidente avrebbe proposto di mandare via almeno cinque giocatori.

Cessioni in casa Inter

Il mese di giugno sarà cruciale per poter definire quelle che saranno le uscite dalla rosa dell’Inter. La dirigenza neroazzurra è infatti a lavoro per ottenere i primi risultati nel mercato in uscita. Il primo dei cinque nomi che probabilmente diranno addio alla rosa di Inzaghi è quello di Joaquìn Correa. L’argentino non è mai stato determinante e per lui potrebbero esserci offerte interessanti in arrivo dalla Turchia.

Ma la lista dei possibili partenti continua con Valentin Carboni e Alexis Sànchez. Il giocatore cileno è il sogno di molte squadre in Italia, ma in pole sembra esserci il Parma. In partenza anche Emil Audero, il portiere è stato più volte accostato al neopromosso Como. Infine si fa sempre più insistente la voce che vede una partenza di Marko Arnautovic. Il 35enne è nel mirino del Galatasaray.

Cessioni per finanziare il mercato

La politica della dirigenza interista sarà quella di fare un mercato di primo livello, senza però esagerare con le spese. Ecco perché in casa Inter si pensa prima alle cessioni, in modo da creare un tesoretto utile all’acquisto di nuovi calciatori.

Da settimane, infatti, si parla di un mercato in entrata davvero interessante che potrebbe entrare nel vivo non appena concluse le trattative in uscita. Il primo nome è certamente quello di Albert Gudmundsson, che il Genoa potrebbe liberare per una cifra intorno ai 35 milioni. Ma si parla anche di Rabiot – in quel caso arriverebbe a zero dall’Inter – e di Alessandro Buongiorno. Anche per lui servirebbe una cifra intorno ai 30/40 milioni di euro.