Allegri ha accettato l’offerta: firma e accordo totale | Tutte le cifre dopo il sì

Alla fine è arrivata la firma. Allegri ha accettato l’offerta da parte della Juve ed è arrivato l’accordo totale. Ecco di cosa si tratta.

La telenovela che vedeva protagonisti la Juventus e Massimiliano Allegri sembra essere finalmente conclusa. L’ormai ex allenatore dei bianconeri, infatti, non ha lasciato serenamente il suo posto di timoniere della squadra, ma ora la questione sembra essere chiusa definitivamente.

Dopo la partita di Coppa Italia, dove la Juve ha sconfitto l’Atalanta in finale, Massimiliano Allegri è esploso di rabbia in alcune occasioni. Un atteggiamento che non è piaciuto alla dirigenza juventina che, solo alcuni giorni dopo, ha deciso di sollevare il mister dall’incarico.

Una vicenda che prometteva una vera battaglia legale tra le due parti, ma che ora sembra essersi conclusa in maniera pacifica. Dopo giorni di dubbi e incertezze, infatti, è arrivata la firma di Allegri, il quale ha accetto l’0fferta per un accordo totale.

Juve-Allegri: arriva la rescissione consensuale

C’era chi scommetteva che sarebbe finita in tribunale, ma invece non è andata così. La Juventus e Massimiliano Allegri hanno trovato un accordo definitivo per la risoluzione del contratto. L’annuncio ufficiale è arrivato dallo stesso club bianconero, che ha pubblicato la seguente nota: “Juventus Football Club e Massimiliano Allegri comunicano di aver di comune intesa concordato la risoluzione del contratto di prestazione sportiva”.

Nel comunicato la società ha ringraziato l’allenatore “per i risultati sportivi conseguiti” augurandogli il meglio per il suo futuro. Un matrimonio che, seppur durato molto tempo, si è concluso forse nel peggiore dei modi, pur evitando una vera battaglia che poteva incrinare ancora di più i rapporti.

Scongiurata la battaglia legale

Tra Allegri e la Juve, dunque, non ci sarà alcuna diatriba legale da risolversi in tribunale. Le due parti si sono lasciate comunque in malo modo, tanto che non è assolutamente detto che ci sia stata una stretta di mano alla firma dell’accordo. Ad ogni modo, la Juve potrà risparmiare una parte dell’ingaggio che avrebbe dovuto versare ad Allegri, anche se quest’ultimo potrà ricevere un indennizzo non indifferente.

Insomma, una situazione che probabilmente non vede alcun vincitore, ma che è sintomatica dell’aria che si respirava a Torino all’indomani della vittoria di Coppa. Ora non resta che aspettare l’annuncio ufficiale che consegnerà la panchina della Juve a Thiago Motta, mentre il futuro di Allegri è ancora un dilemma.