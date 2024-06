‘Ciao Madrid, me ne vado in Serie A’: regalo di benvenuto per Thiago Motta: firma dopo l’Europeo

Chiusa definitivamente la sua esperienza a Madrid. Ecco chi potrebbe essere il primo rinforzo per Thiago Motta.

Con la vittoria del Real Madrid in Champions League contro il Borussia Dortmund si è chiusa anche la stagione 2023-2024 del grande calcio europeo. Ma se in Italia si parla di mercato già da un po’, le prime rivelazioni sui possibili colpi dell’estate arrivano ora anche dalla Spagna.

Finite – almeno fino all’inizio dell’Europeo – le occasioni di commentare il calcio giocato, ora l’interesse è tutto per il calciomercato e per i possibili cambi di casacca, anche a livello europeo. C’è un giocatore in particolare che sta per infiammare il mercato, visto il suo addio ormai imminente a Madrid.

Stiamo parlando di Memphis Depay, attaccante dell’Ateltico Madrid. Dopo 18 mesi il calciatore olande se lascerà i colchoneros, dopo aver annunciato che non intende rinnovare il suo contratto, ormai in scadenza al 30 giugno del 2024. Potrebbe essere lui il rinforzo per Thiago Motta?

Depay-Juve: un binomio possibile

Nelle ultime ore Depay ha infiammato il mercato dopo aver pubblicato un post sui social. “Non è facile spiegare quello che provo mentre scrivo questo messaggio – ha scritto Depay su Instagram – perché penso che le cose sarebbero potute andare diversamente“. Poi il calciatore rivolge un pensiero alla squadra: “Ai miei compagni, alla squadra e soprattutto ai tifosi – scrive – voglio ringraziarvi per l’energia e il sostegno che mi avete dato. Conserverò questi bei ricordi nel mio cuore”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Memphis Depay (@memphisdepay)

Depay ha ricoperto un ruolo importante nell’ultima stagione dell’Atletico Madrid, grazie alle sue 31 presenze coronate da 9 reti e 2 assist. Un calciatore che si è rivelato determinante soprattutto nella doppia sfida tra Atletico Madrid e Inter, terminata con il passaggio del turno da parte dei Colchoneros.

Da svincolato Depay sarà uno dei giocatori più ambiti del mercato e sembra che Giuntoli sia già alla finestra per portare a Torino il primo rinforzo per Thiago Motta. Si tratterebbe di un giocatore molto utile, al gioco dell’ex allenatore del Bologna, questo grazie alla sua duttilità ed esperienza.

Una decisione dopo gli europei?

Dunque Memphis Depay potrebbe rappresentare una scelta ideale per la Juventus. La scelta di puntare su acquisti morigerati, evitando pazzie di mercato, potrebbero fare del giocatore olandese la giusta scelta in ottica di bilancio.

Tuttavia ad oggi nulla è ancora deciso. Come spesso accade in stagioni come queste, la decisione del calciatore potrebbe arrivare alla fine della competizione europea. Lo stesso Depay ha infatti dichiarato che ora la concentrazione è rivolta alla competizione che lo vedrà impegnato con la sua Olanda.