‘Vieni a Torino con me e vinciamo lo Scudetto’, Thiago Motta scavalca Giuntoli: pronti 60 milioni per la clausola

Il tecnico ha le idee chiare per il futuro bianconero. Vuole il suo pupillo a tutti i costi: il football director è già avvisato.

La Juventus ha la necessità di rinascere e deve farlo quanto prima, sin dalla prossima stagione calcistica. Innanzitutto, questa stagione non la si può definire del tutto fallimentare considerando la vittoria in Coppa Italia, macchiata però dalle proteste a fine partita di Massimiliano Allegri che ormai sono entrate nella storia.

Attualmente, la squadra è stata affidata a Montero, tecnico della Primavera, che poi ben presto lascerà la guida tecnica dei bianconeri al nuovo allenatore. Salvo grandi sorprese, il nuovo tecnico sembra essere Thiago Motta, che è reduce da una stagione straordinaria con il Bologna, il quale ha ottenuto una qualificazione storica in Champions League.

Lasciare sul carro dei vincitori potrà comunque essere un modo per lui per poter accettare nuove sfide e soprattutto giungere in una squadra così titolata e importante come la Juventus, che spesso si è ritrovato ad affrontare da avversario quando giocava nell’Inter.

Il football director dei bianconeri potrebbe puntare seriamente su di lui in quanto, oltre ad essere un giovane allenatore vincente, possiede anche quelle caratteristiche tecniche tali da poter far rendere al meglio alcuni calciatori che quest’anno sono parsi piuttosto in ombra.

La rinascita dei bomber

Fra questi, sarebbe il caso di menzionare Dušan Vlahović e soprattutto Federico Chiesa. Quest’ultimo, che sembrerebbe aver reso al meglio soprattutto nelle partite di qualificazione agli Europei con il modulo di gioco del commissario tecnico Luciano Spalletti, a Torino ha fatto veramente tanta fatica ad emergere soprattutto perché ha giocato spesso fuori ruolo.

A tal proposito, va detto che, se consideriamo il modus operandi del Bologna di quest’anno, questi giocatori potrebbero davvero divertirsi e soprattutto dare il massimo per mostrarsi all’altezza della casacca che indossano.

Koopmeiners sul taccuino

Qualora, quindi, le voci dovessero essere confermate e il nuovo tecnico sarà proprio lui, sembra proprio che sia stato già delineato un piano di acquisti da proporre al direttore sportivo per il prossimo anno. In modo particolare, se i tifosi si aspettano che possa arrivare uno tra Joshua Zirkzee, Lewis Ferguson o Riccardo Calafiori, c’è da restare delusi. Sembra proprio che nessuno dei nomi poc’anzi menzionati rientrerebbe sul taccuino di Giuntoli.

Pertanto, potrebbe essere la volta di un centrocampista fresco di vittoria dell’Europa League con la sua Atalanta a lasciare Bergamo e approdare a Torino per imporsi sotto tutti i punti di vista. Parliamo di Teun Koopmeiners che potrebbe veramente fare le fortune della società bianconera qualora la trattativa dovesse avere un seguito importante.