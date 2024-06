‘Te li porto al ritiro’: Thiago Motta ha chiesto a Giuntoli il blocco italiano | Due big della nazionale hanno detto sì

Arrivano le prime richieste del (quasi) nuovo allenatore della Juventus. Ora Thiago Motta vuol da Giuntoli il blocco italiano.

Quando mancano ormai pochissimi giorni all’inizio del Campionato Europeo in Germania, c’è chi pensa già alla prossima stagione. Dopo un’annata piuttosto negativa dal punto di vista del gioco, ma comunque soddisfacente sul tema trofei, per la Juve è imperativo muoversi prima degli altri per programmare il futuro.

Lo sa molto bene Thiago Motta, allenatore che viene da una stagione da sogno con il Bologna e che si appresta a prendere le redini della prima squadra di Torino. Il nuovo timoniere dei bianconeri pare abbia già fatto le sue prime richieste al ds Giuntoli.

Il mister vorrebbe avere delle certezze in campo che li possano permettere di partire con le sue idee di gioco. Avrebbe quindi chiesto a Giuntoli quello che sarà il prossimo blocco italiano durante i prossimi Europei di calcio. Vediamo di chi si tratta.

Le richieste di Thiago Motta

Chiariamolo subito, l’ufficialità di Thiago Motta come allenatore della Juventus non è ancora arrivata, ma non è affatto escluso che, ancora prima della firma del contratto, tra l’ex allenatore del Bologna e i dirigenti della Juve si sia già parlato di campagna acquisti. Mentre è sempre più vicina la firma sul contratto da parte di Michele Di Gregorio, portiere del Monza classe 1997, sembra che Thiago Motta abbia fatto altre richieste a Giuntoli.

In particolare, l’ex calciatore di Inter e PSG, avrebbe chiesto di portare a Torino il blocco italiano della nazionale che si giocherà gli Europei. Il primo rinforzo potrebbe essere infatti Giovanni Di Lorenzo, in rotta con il Napoli e nel mirino della dirigenza bianconera già da tempo. De Laurentis starebbe cercando di convincere il terzino a restare, forte anche di un contratto fino al 2028, ma la sua permanenza a Napoli non è affatto scontata.

Calafiori vicino alla Juve?

Il secondo uomo che Thiago Motta vorrebbe portare a Torino è un suo pupillo: Riccardo Calafiori. Il 22enne romano classe 2002 è stato tra i migliori durante la meravigliosa stagione del Bologna, culminata con l’approdo in Champions League. Thiago Motta conosce bene le sue potenzialità e vorrebbe ricostruire la difesa bianconera partendo proprio da lui.

La trattativa con il Bologna sarebbe già avviata, ma non affatto semplice. Il difensore ex Basilea e Roma ha un contratto fino al 2027 e a Italiano piacerebbe averlo in squadra per affrontare le difficili sfide in campionato e in Champions League. Ma Thiago Motta attende con ansia e a Giuntoli il difficile compito di accontentarlo.