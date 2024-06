’50 milioni non bastano, voglio il doppio’: Giuntoli prepara un colpo folle | Thiago Motta lo vuole alla Juve a tutti i costi

Trattativa entrata nel vivo, ma le cifre sono folli. Ora 50 milioni potrebbero addirittura non bastare, ma Giuntoli prova il blitz.

Il campionato è finito ormai da due settimane, ma tutte le squadre – o per meglio dire le rispettive società – sono al lavoro per poter costruire le fondamenta della prossima stagione. Il modo migliore per farlo? Chiaramente il calciomercato.

È questo il periodo giusto concesso ai direttori sportivi per poter puntellare o addirittura rivoluzionare le proprie rose. Un obiettivo, quest’ultimo, che sembra essere proprio quello inseguito dalla Juventus. Il Ds Giuntoli è infatti al lavoro per mettere a segno il suo primo colpo di mercato.

Ma si parla già di cifre folli che potrebbero non più essere alla portata di questa Juve. Per portare a Torino una delle rivoluzioni della Serie A, infatti, la Juventus dovrebbe sborsare la cifra monstre di 50 milioni. Ecco i dettagli.

Calafiori: 50 milioni potrebbero non bastare

Con la partenza di Alex Sandro, un Danilo sempre verso il tramonto della carriera e Gatti non convincente al 100%, una delle priorità di questa Juve sarà quella di rivoluzionare la difesa. Ecco perché Giuntoli si starebbe muovendo per assicurarsi le prestazioni di una delle rivoluzioni dello scorso campionato: Riccardo Calafiori.

Il calciatore del Bologna, classe 2002, è sicuramente un buon investimento e sarebbe interessato ad indossare la maglia bianconera. Tuttavia, la trattativa è tutt’altro che facile. A renderla quasi impossibile, infatti, sarebbe una clausola nell’accordo tra Bologna e Basilea (squadra da cui è stato acquistato il difensore). Nell’accordo è stabilito infatti che i rossoblù dovranno concedere il 50% del guadagno incassato da una sua eventuale cessione. Un problema non da poco, visto che renderebbe anche la cifra di 50 milioni insufficiente per una sua cessione.

L’ostacolo Basilea tra la Juve e Calafiori

L’attuale valore di Riccardo Calafiori si aggira attorno ai 25 milioni, cifra che, per via della clausola tra Basilea e Bologna si trasformerebbe in circa 12,5 milioni a testa tra la squadra emiliana e la società svizzera. Ecco perché si starebbe ragionando attorno ad una cifra monstre di 50 milioni di euro per poter portare Calafiori a Torino.

Cifra che, attualmente, sembrerebbe insostenibile per la strategia di sostenibilità economica promossa da Giuntoli. Ma non solo, perché la concorrenza per il difensore italiano sarebbe particolarmente forte, con Atletico Madrid, Chelsea e Bayer Leverkusen ala finestra.