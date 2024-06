Inter, ‘Ragazzi, me ne vado dopo l’Europeo’: ha annunciato l’addio in spogliatoio | Compagni sconvolti

L’Inter apprende la notizia del ritiro dopo l’Europeo, adesso deve correre ai ripari sul mercato, sarà difficile rimpiazzarlo

Con la nomina di presidente Beppe Marotta avrà sempre più poteri decisionali in casa Inter. Un ruolo meritato e frutto del grande lavoro svolto in qualità di direttore sportivo dei nerazzurri, con acquisti mirati e scommesse vinte che hanno consentito al club di aumentare il proprio tasso tecnico e di vincere con ampio anticipo la Seconda stella.

Un mercato che sarà all’insegna del buonsenso, senza colpi di testa e ingaggi che non siano il risultato di attente riflessioni in sinergia con mister Simone Inzaghi che avrà voce in capitolo su ogni trattativa in corso.

E così dopo Zielinski e Taremi, primi due acquisti di assoluto livello e seconde linee di lusso in mezzo al campo e in attacco, si cercano altri profili che possano migliorare un organico già competitivo.

Sono diversi i reparti che necessitano di aggiustamenti, per poter fronteggiare al meglio sia la Champions League, con l’obiettivo di andare oltre gli ottavi di finale, e la prima edizione del Mondiale per club.

L’annuncio a sorpresa: dopo l’Europeo mi ritiro!

L’ex centrocampista Blerim Dzemaili, con un passato in Serie A, è stato intervistato dal quotidiano elvetico Blick! ed ha rivelato che Sommer lascerà la porta della Svizzera dopo gli Europei che si disputeranno tra pochi giorni in Germania.

Per l’estremo difensore dell’Inter un epilogo con la Nazionale elvetica che si augura sia il migliore possibile, prima di concedere il meritato spazio a qualche giovane profilo che possa prendere il suo posto.

L’Inter e la missione secondo portiere, chi è favorito a lottare per un posto da titolare con Sommer

L’Inter nel frattempo lavora sotto traccia per il secondo portiere. Emil Audero, che si è comunque dimostrato affidabile quando è stato chiamato in causa, farà ritorno alla Sampdoria, per cambiare probabilmente di nuovo maglia, con il Como che si è fatto avanti. Di conseguenza in viale della Liberazione si cerca un giocatore che possa essere il sostituto dello svizzero.

Piace molto Bento, portiere brasiliano a detta di molti di grande talento, e in generale l’obiettivo dell’Inter è quello di assicurarsi le prestazioni di un portiere di prospettiva da far crescere e a cui affidare la porta nerazzurra una volta che Sommer deciderà di ritirarsi o di cambiare casacca, concedere quindi al nuovo arrivo un apprendistato che potrebbe giovare alla sua carriera.