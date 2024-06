Inter, ricavi folli dalla Champions: ‘Li investiamo in estate’ | 240 milioni tutti sul mercato

La dirigenza è pronta alla super pazzia e i tifosi sono increduli. Nomi straordinari sul taccuino di Marotta: fuochi d’artificio in arrivo.

Ormai, l’Inter si presenta come una società rinnovata. Questo termine potrebbe sembrare fuorviante, considerando come si è conclusa l’ultima stagione per i nerazzurri. Lo Scudetto, che ha portato gioia e felicità nel cuore dei tifosi, ha segnato anche la fine dell’era Zhang.

Ora l’Inter è nelle mani di nuovi proprietari, che avrebbero nominato Beppe Marotta come nuovo presidente del club. Questa scelta importante indica un futuro ancora più florido e roseo per la squadra campione d’Italia, soprattutto in vista del prossimo campionato di Serie A.

La guida tecnica della squadra è stata affidata ancora una volta a Simone Inzaghi, che dopo aver vinto lo Scudetto vuole a tutti i costi preparare la squadra per la scalata verso la vittoria in Champions League. Tale traguardo è stato sfiorato lo scorso anno, quando il Manchester City di Guardiola ha soffiato il titolo sul rush finale.

Ora, i nerazzurri vogliono ripartire dalle certezze della squadra per provare a ripetere il Triplete che José Mourinho ha portato a Milano nel lontano 2010. I punti di forza della squadra sono sicuramente Hakan Çalhanoğlu per il centrocampo e il bomber Lautaro Martínez in attacco.

Le insidie sul mercato

Quest’ultimo, fresco di rinnovo quinquennale con i nerazzurri, rappresenta ancora di più la volontà della squadra di gettare basi solide per il futuro e di portare gioia e soddisfazioni non solo alla nuova società, ma anche alla tifoseria. Per il prossimo calciomercato, sembra sia stato stanziato un importante tesoretto di circa 230 milioni di euro, ma cerchiamo di capire tutti i dettagli.

Questo permetterà all’Inter di rafforzare ulteriormente la squadra e di competere ad alti livelli sia in Italia che in Europa. Il Napoli di De Laurentiis, che stava cercando di accontentare Antonio Conte con ottimi acquisti in seguito all’imminente cessione di Osimhen, si troverà di fronte a un’Inter che rappresenterà una valida avversaria e che potrebbe ostacolare le strategie di mercato dei partenopei.

La ripartizione definitiva

Il futuro si prospetta entusiasmante per i tifosi nerazzurri, anche se c’è da fare chiarezza. Questi., come riportato da calciomercato.it, sono i fondi destinati alle cinque squadre italiane che approderanno alla prossima edizione di Champions League: 54 milioni all’Inter, uno in meno alla Juventus, 50 all’Atalanta, 44 al Milan e 28 al Bologna.

I tifosi nerazzurri, a prescindere, si aspettano che la loro squadra sia pronta a competere ai massimi livelli e a lottare per traguardi ambiziosi, sia a livello nazionale che internazionale. Nelle prossime settimane scopriremo come verrà utilizzato questo famoso tesoretto.