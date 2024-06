Simone Inzaghi ne fa fuori 3: ‘Non siete da Inter’ | Porte chiuse in faccia al ritiro di luglio

Questa volta il tecnico prende una drastica decisione: nessuno si sarebbe aspettato queste esclusioni eccellenti, I tifosi sono stupiti.

Nonostante l’Inter abbia vinto l’ultimo campionato di Serie A, c’è chi inizia già a pensare che possano esserci delle decisioni molto forti che riguardano il nuovo assetto della squadra sin dal prossimo anno.

Partiamo in primis dalle riconferme. Beppe Marotta è riuscito senza nemmeno grande fatica a far firmare il rinnovo di cinque anni del contratto al forte bomber argentino, el toro, Lautaro Martínez.

Quest’ultimo, con tale decisione, dimostra ancora di più l’attaccamento alla maglia nerazzurra che lo ha reso tra i 20 attaccanti più forti e ambiti al mondo. Ora però, insieme ai compagni di squadra, vuole sicuramente ritagliarsi un posto importante non solo nel prossimo campionato di Serie A

Anche nella nuova versione della Champions League che partirà proprio fra pochi mesi l’Inter vorrà ben figurare. Come ben ricordiamo, il tecnico piacentino ha ancora l’amaro in bocca in quanto lo scorso anno si è ritrovato a perdere in finalissima contro la corazzata dei citizens di Pep Guardiola del Manchester City.

I grandi successi da scrivere

Ora però, per fare in modo che il suo cammino con l’Inter possa essere ancora una volta degno di soddisfazioni e grandi onori ed oneri, sicuramente richiederà alla società di fare piccoli ma importanti passi per puntellare la rosa qua e là nel miglior modo possibile.

Affinché ciò sia possibile, ovviamente ci dovranno essere anche delle cessioni tali da garantire dei posti all’interno della squadra non solo per limitare ancor di più gli ingaggi, ma anche per fare cassa, il che non guasta. Sicuramente l’Inter, oltre a guardare in Italia, vorrà puntare uno sguardo anche verso gli altri campionati europei dove ha dimostrato di saper attingere nell’andare a scoprire giovani ma imponenti talenti.

I nomi dei cedibili

Fra questi, sarebbe il caso di parlare del bomber francese Marcus Thuram che, quest’anno, ha sostituito alla grande sia Edin Džeko che Romelu Lukaku. Ma quindi, se l’Inter è pronta ad acquistare nuove leve per rinvigorire la rosa, chi sarà messo alla porta? Sembra proprio che Simone Inzaghi abbia già in mente tre giocatori da far cedere al più presto. Ecco di chi si tratta.

Stando a quanto riportato da tuttosport questi sarebbero i giocatori che non sembrano poter continuare la loro storia interista: Alex Sanchez, Davy Klassen, Emil Audero, Juan Cuadrado e Stefano Sensi.