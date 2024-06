Scusa, non ci servi più’: il Bologna lo rivuole per la Champions League | Marotta ne scarica un altro

L’Inter pronto a piazzare un giocatore che non rientra nel piano tecnico di Inzaghi al Bologna, in cerca di rinforzi per la Champions League

Da due stagioni il mercato dell’Inter è stato autofinanziato con le cessioni. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno avuto la capacità e il coraggio di lasciar partire alcuni giocatori che erano titolari per avere disponibilità economiche per puntare su scommesse che sono state in larga parte vinte sul campo, anche grazie a mister Simone Inzaghi.

L’estate 2023 ha visto le partenze di Romelu Lukaku, obbligata a causa della fine del prestito pattuito con il Chelsea, ma anche quelle di Marcelo Brozovic a centrocampo e di Onana in porta.

Al loro posto sono arrivati Marcus Thuram, promettente centravanti che aveva tutto da dimostrare, Daniele Frattesi che aveva ben figurato con la maglia del Sassuolo ma che non aveva mai militato in un top club e Sommer, estremo difensore svizzero che non aveva mai dato troppe garanzie tra i pali.

Il loro impatto è stato ben al di sopra delle aspettative. Thuram ha trovato un ottimo feeling con il compagno di reparto Lautaro Martinez, Frattesi è stato spesso decisivo in fase offensivo entrando dalla panchina e Sommer ha diretto quella che è stata la difesa meno battuta della Serie A.

Valentin Carboni può essere ceduto, Marotta prepara le carte

La dirigenza ha come obiettivo quello di non cedere nessun Big in questa sessione di mercato ma di poter contare sulla partenza di diversi esuberi, utili per rimpolpare le casse nerazzurre.

Tra questi dovrebbe lasciare Appiano Gentile il giovane Valentin Carboni, di rientro dal prestito al Monza dove ha fatto intravedere numeri importanti. Per il talentuoso attaccante argentino la possibile nuova destinazione è Bologna, stando a quanto riporta il Resto del Carlino.

Le mosse del Bologna, chiamato a fare bella figura in Europa

Gli emiliani parteciperanno alla prossima Champions League e sono in cerca di rinforzi, anche data la probabile cessione di due pezzi pregiati come Kirzkzee e Riccardo Calafiori. I tifosi sono entusiasti per la cavalcata e il quinto posto ottenuto in classifica ma pretendono che il tasso tecnico resti almeno invariato.

Decisiva sarà la scelta del successore di Thiago Motta, in pole per la panchina dei rossoblù è Vincenzo Italiano che ha concluso con la seconda sconfitta consecutiva in Conference League il suo triennio alla guida della Fiorentina.