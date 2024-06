Il primo colpo in difesa Marotta lo piazza in Serie A | Si chiude a queste cifre: le casse dell’Inter tornano a sorridere

I nerazzurri fanno sul serio e vogliono vincere tutto il prossimo anno. La dirigenza piazza un colpo da cineteca: i tifosi sono increduli.

L’Inter è sicuramente la squadra che in questo periodo dell’anno può certamente sorridere a 32 denti. In primis, Simone Inzaghi può ritenersi estremamente soddisfatto di come la dirigenza abbia assecondato tutte le sue volontà, puntando a tutti i calciatori che aveva nel mirino.

Yann Sommer, Benjamin Pavard, Davide Frattesi e Marcus Thuram, giusto per nominarne alcuni, hanno dimostrato di essere stati estremamente validi e cinici per questa stagione straordinaria interista.

I nerazzurri possono solo rammaricarsi di non aver fatto bene in Champions League e in Coppa Italia, ma si sta lavorando tanto affinché il prossimo anno non sia deficitario e che le avversarie italiane ed estere non siano molto di intralcio.

A tal riguardo, va detto che il dirigente Beppe Marotta sta lavorando incessantemente sia nel mercato in entrata che in quello in uscita. Basti pensare al lavoro duro ma allo stesso tempo voluto da ambo le parti per il rinnovo quinquennale di Lautaro Martínez, che ormai è diventato il simbolo indiscusso di questa società davvero amata e osannata in ogni parte del mondo.

Il dopo Dumfries

Aver rinnovato il contratto con il bomber argentino non fa altro che rinvigorire ancor di più l’idea di volersi affermare in maniera esponenziale soprattutto in Europa, dimostrando di essere una società valida che non ha assolutamente voglia di lasciare un centimetro e accontentarsi delle briciole.

A tal riguardo, Marotta sta guardando anche in maniera precisa e corretta verso il mercato in uscita. Potrebbe salutare definitivamente l’Inter e portare un po’ di soldi nelle casse nerazzurre il terzino Denzel Dumfries.

Holm nel mirino

L’olandese ha un valore del cartellino di circa 30 milioni di euro e ha estimatori in diverse squadre d’Europa, in primis in Premier League e in Bundesliga. Se lui dovesse andare via definitivamente da Milano, Marotta di certo non si farà trovare impreparato e sembra aver già puntato al suo sostituto naturale. Stiamo parlando di un calciatore che nella scorsa stagione calcistica ha militato in prestito nell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ma che è di proprietà dello Spezia.

Parliamo di Holm che, come riportato da fantacalcio.it, anziché giocare in categorie inferiori, accetterebbe di buon grado di approdare nella squadra campione d’Italia, ritagliandosi uno spazio così importante da diventare titolare inamovibile e coronare il sogno della sua carriera, ovvero giocare match importanti in Champions League. Le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà il suo futuro.