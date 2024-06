Alexis Sanchez è in procinto di salutare l’Inter il prossimo 30 giugno, alla scadenza del suo contratto. Dopo un anno dal suo ritorno e un totale di quattro anni trascorsi in nerazzurro, il cileno è destinato a essere sostituito dal parametro zero Mehdi Taremi.

Futuro in Serie A con il Parma? L’ostacolo è l’ingaggio

Nonostante le iniziali indiscrezioni che vedevano Sanchez destinato a un ritorno in Sud America, il neopromosso Parma, che ha vinto il campionato di Serie B, avrebbe espresso interesse per l’attaccante cileno. Secondo La Gazzetta di Parma, diversi colloqui tra il club emiliano e Sanchez si sarebbero già svolti.

Il maggiore ostacolo per il trasferimento di Sanchez al Parma è rappresentato dal suo ingaggio. Quest’anno, il Nino Maravilla ha percepito 3 milioni di euro netti con l’Inter. L’entità dell’ingaggio potrebbe rappresentare un problema per il Parma, che deve considerare il proprio budget.

Il futuro di Alexis Sanchez sembra quindi in bilico tra un potenziale ritorno in Sud America e la possibilità di restare in Serie A con il Parma. Il club emiliano, con l’ambizione di rafforzare la squadra dopo la promozione, potrebbe rappresentare una nuova sfida per l’esperto attaccante cileno in cerca di più spazio in vista della prossima stagione.