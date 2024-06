Basta ingaggi faraonici, devi cambiare strategia’: Marotta rivoluziona il mercato | Due giovani sconosciuti per rifare la difesa

Marotta costretto a ridimensionare il mercato, per la difesa si punta su due giovani prospetti, spetterà a Inzaghi farli esplodere

Oaktree e Beppe Marotta si sono già incontrati nelle ultime ore per conoscersi e definire il piano d’azione del mercato di quest’estate. Prima del cambio di proprietà il direttore sportivo nerazzurro ha già piazzato due importanti colpi a parametro zero del calibro di Piotr Zielinski e di Taremi, svincolati rispettivamente dal Napoli e dal Porto e pronti a dare maggiori soluzioni tattiche a mister Simone Inzaghi.

Il polacco si inserisce all’interno di un reparto, quello di centrocampo, tra i più completi d’Europa ma con la certezza di riuscire a trovare comunque spazio dato il calendario fitto che attende l’Inter.

L’attaccante iraniano è disposto a un ruolo da comprimario rispetto alla coppia di centravanti titolare che resterà quella composta da capitan Lautaro Martinez, il cui rinnovo si sta definendo, e da Marcus Thuram.

Inzaghi ha chiesto altre due punte dato che Correa ed Arnautovic non sarà confermati, così come Valentin Carboni che sarà sacrificato per poter avere maggiore disponibilità finanziaria per le operazioni in entrata.

Il colpo Buongiorno si complica, Marotta studia altri due profili per la difesa

In difesa il nome che è maggiormente gradito è quello di Alessandro Buongiorno, capitano del Torino. L’alto costo del cartellino, 40 milioni, rende però complicata la buona riuscita della trattativa, motivo per cui si stanno valutando altri due profili.

Questi sono Jaka Bijol, centrale di 25 anni tra le note liete della stagione tribolata dell’Udinese, che può arrivare per 20 milioni, o il giovane Oumar Solet che ha ben figurato nel Salisburgo e che può approdare ad Appiano Gentile per 10 milioni dato il contratto con gli austriaci in scadenza nel 2025.

La difesa dell’Inter vuole continuare ad essere difficilmente battuta

In ogni caso arriverà almeno un nuovo giocatore nel ruolo di centrale, fatto confermato dopo l’infortunio subito da Francesco Acerbi nel ritiro della Nazionale italiana e che costringerà l’azzurro a saltare gli Europei tedeschi che avranno inizio tra due settimane e che vedranno gli uomini guidati da Luciano Spalletti partecipare da Campioni in carica.

Quella dell’Inter è stata tra le difese meno battute d’Europa e l’obiettivo è quello di mantenere una certa solidità di fronte a Sommer, altro giocatore la cui conferma è in discussione nonostante l’ottima stagione disputata con la maglia dei nerazzurri nel suo primo anno in Italia.