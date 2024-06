Inzaghi perde il suo fedelissimo: ‘Mi hanno offerto il doppio’ | Buco in difesa, adesso è emergenza

L’Inter si appresta a cedere un suo difensore, Inzaghi dispiaciuto per la partenza ma si arrende a un’offerta nettamente superiore

Il mercato dell’Inter è delineato. Non dovrebbero esserci cessioni di Big come è avvenuto nelle scorse due stagioni e i rinforzi saranno funzionali a rendere la rosa più ampia, soprattutto in attacco, per consentire ai titolari di poter rifiatare e a Simone Inzaghi di mantenere un livello alto anche con le seconde linee quando saranno chiamate in causa per un necessario turnover.

C’è però un giocatore che il mister non ha mai visto come un titolare, pur riconoscendone il talento e il contributo che ha sempre dato alla sua Inter. Questo è Denzel Dumfries, il quale ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, fatto che implica una sua probabile cessione per poter capitalizzare.

Sulle sue tracce c’è l’Aston Villa che ha già contattato gli agenti dell’esterno destro olandese per sondare la situazione e capire i margini della trattativa. Stando a quanto riferito da Tuttosport, le richieste d’ingaggio non si discostano dai 5 milioni di euro annui chiesti all’Inter. La valutazione dei nerazzurri è di 30 milioni di euro.

Le priorità di Marotta e del nuovo fondo americano Oaktree sono altre e nella fattispecie i rinnovi di mister Inzaghi, di capitan Lautaro Martinez e di un uomo fondamentale in mezzo al campo come l’azzurro Barella.

Dumfries è considerato cedibile per l’Inter, la sua partenza utile per finanziare la campagna acquisti

Dumfries è arrivato a Milano con il presupposto di fare impazzire i difensori avversari sulla fascia e invece il suo impatto è stato meno devastante delle aspettative iniziali.

L’olandese potrà mettersi in mostra anche agli Europei che inizieranno tra una settimana in Germania e in cui gli Orange aspirano a essere un’insidiosa outsider.

La situazione sugli esterni per l’Inter, servirà un sostituto in caso di cessione di Dumfries

Inter che continuerà ad adottare un modulo che prevede un centrocampo a cinque, con Federico Di Marco titolare fisso e sull’altra fascia spazio a Darmian che dà garanzie anche in fase di copertura, neo evidenziato da Inzaghi a Dumfries che tende troppo a spingere e poco a tornare a sostenere il reparto arretrato.

Servirà, nel caso della partenza di Denzel, un nuovo esterno dato che la stagione che verrà vedrà l’Inter protagonista su più fronti e con due partite da disputare quasi ogni settimana.