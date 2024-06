De Rossi batte i pugni: ‘In attacco ne voglio due’ | La Roma sogna in grande, c’è il budget per una squadra da Scudetto

Il tecnico giallorosso ha le idee chiare. Per vincere tutto servono proprio loro: la società sta già preparando i contratti milionari.

Sebbene sembrasse essere un allenatore destinato a traghettare la squadra fino a giugno, Daniele De Rossi è riuscito a strappare una riconferma per il prossimo anno. Il merito è tutto del suo immenso e duro lavoro svolto con la squadra.

In realtà, la società giallorossa vuole puntare forte su di lui, costruendo una squadra all’altezza delle aspettative dei tifosi. Quando è stato chiamato in corsa, c’era molto scetticismo sul suo conto ma, anche i tifosi più titubanti, ora si son ricreduti.

C’è da dire, infatti, che il giovane tecnico, sebbene nella sua carriera abbia allenato solo la SPAL in Serie B e ora la Roma, sta ottenendo successi molto importanti dimostrando di possedere le carte giuste per essere dove si trova.

La sua grande perspicacia, la determinazione e la voglia di fare bene lo stanno conducendo verso una carriera straordinaria. Non è da escludere che, in futuro, anche alcune società di Premier League possano puntare gli occhi su di lui, grazie al carisma e alle qualità tecniche necessarie per guidare una squadra dinamica capace di competere in più competizioni.

Il talento da vendere

Il suo obiettivo ora è portare avanti la Roma, la squadra della sua città e del suo cuore. Avere un ruolo così importante in una società così prestigiosa non è sicuramente una cosa semplice ancor più per i motivi poc’anzi menzionati.

Pertanto, c’è da aspettarsi che anche nella prossima stagione possa replicare quanto di buono dimostrato nella seconda parte di campionato. Parliamo solo della seconda parte di campionato perché, nella prima, vi era ancora il tecnico portoghese José Mourinho, che comunque a Roma due anni fa ha portato il tanto ambito trofeo della Conference League.

David e Guirassy nel mirino

Ora, però, De Rossi, unico condottiero giallorosso, sa bene che per poter ottenere risultati importanti servono anche investimenti altrettanto imponenti. Con Paulo Dybala che rischia di partire qualora dovesse arrivare un’offerta importante e Romelu Lukaku che termina il suo prestito per tornare in Premier League, l’attacco sembrerebbe da rifare.

A questo punto, ecco quelli che sarebbero gli obiettivi principali dei giallorossi che farebbero tanto comodo al tecnico. Stando a quanto riportato da il messaggero, due sarebbero i centravanti in cima alla lista delle preferenze: Jonathan David del Lille e Serhou Guirassy dello Stoccarda.