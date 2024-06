Conte padrone di Napoli: contratto da re e mercato ‘Senza limiti’ | Tutti gli obiettivi

Il presidente accoglie tutte le sue richieste: questa volta zero interferenze. Gli azzurri hanno già in pugno due calciatori.

Adesso, sembra proprio che il Napoli abbia il suo nuovo tecnico: Antonio Conte. Mancano veramente pochissimi dettagli, ma sembra proprio che la trattativa non abbia ulteriori ostacoli legati all’ingaggio.

I tifosi partenopei, dopo la triste fine del campionato attuale, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. L’allenatore pugliese, infatti, ha dalla sua parte grandissimi successi non solo in Italia, ma anche in Premier League, tali da far credere che anche un suo futuro in terra campana possa essere straordinario.

A tal riguardo, va detto che Conte si è sempre mostrato un allenatore dalle mille sfumature ma soprattutto dal grande impegno. Il suo carisma è sempre stato considerato da molti come fondamentale.

Ad ogni modo, ha sempre detto che prima di pretendere tanto dai suoi calciatori, pretende tantissimo da se stesso. Infatti, in passato, alcuni giocatori come Fabio Quagliarella, ad esempio, sostenevano che i suoi allenamenti erano veramente durissimi.

Un progetto importante

Con il tecnico, ex Juventus, infatti, non si scherza. Gli allenamenti sono serrati, ma allo stesso tempo la preparazione atletica si rivela essere veramente eccezionale. Lo scorso anno, quando al Napoli era Rudi Garcia, diversi erano stati gli infortuni proprio durante la fase estiva della preparazione. C’è da dire che il carico dell’annata precedente, che ha condotto gli azzurri allo Scudetto, avrà sicuramente inciso.

Ma ora, se Antonio Conte dovesse subentrare in panchina dopo il periodo di Ciccio Calzona, la musica cambierà. In primis, è proprio il presidente Aurelio De Laurentiis che vuole e pretende risultati ovunque. Con Conte in panchina, diversi sono i giocatori che potrebbero entrare nel radar del Napoli e far parte del progetto azzurro per tornare grandi.

Stellini, Oriali, Conte jr e Abbruscato

Sarebbe il caso di parlare di due giocatori su tutti: Alessandro Buongiorno del Torino e Federico Chiesa della Juventus. I due, per il gioco del tecnico pugliese, sembrerebbero essere delle pedine eccellenti. Qualora il patron dovesse accontentarlo, sicuramente si inizierebbe con il piede giusto e ci sarebbe da scommettere nel rivedere nuovamente gli azzurri a lottare per vincere il campionato il prossimo anno.

In realtà stando a quanto riportato da il mattino, non mancheranno nel suo staff i seguenti professionisti: Christian Stellini, Lele Oriali, Gianluca Conte ed Elvis Abbruscato. Quest’ultimo sarà la grande novità considerando che ricoprirebbe il ruolo da collaboratore tecnico.