‘Vieni a Napoli, lo Scudetto è assicurato’: prima telefonata di Conte | Dalla Juventus riparte per vincere

Il futuro allenatore degli azzurri ha le idee chiare: lo vuole a tutti i costi. Con lui in squadra si vincerà ad occhi chiusi.

Il Napoli è sicuramente una di quelle squadre che deve assolutamente ritrovarsi per evitare di commettere gli stessi errori che si sono visti durante questa stagione da poco conclusa in maniera deludente.

Il 10º posto in classifica fa ancora arrabbiare i tifosi che, dopo lo Scudetto dello scorso campionato, mai si sarebbero aspettati un epilogo simile. Giocatori che sono apparsi più volte svogliati, privi di motivazione e con un agonismo a tratti insufficiente, sembravano la brutta copia degli stessi che nel passato campionato trionfarono su tutto e su tutti.

Basti pensare che gli unici elementi non più presenti del Napoli dello Scudetto erano l’allenatore Luciano Spalletti e il difensore coreano Kim Min-jae. Ora, vedere un declino simile con tre allenatori cambiati durante questa annata, fa pensare che Aurelio De Laurentiis debba correre ai ripari per evitare che ulteriori brutte sorprese possano verificarsi anche nei prossimi anni.

Pertanto, sembra questione di ore che il patron azzurro possa dare la fumata bianca per la firma del contratto di Antonio Conte. Il tecnico pugliese dovrebbe firmare un contratto di due anni da circa 6,5 milioni di euro con un’eventuale opzione per il terzo anno.

Le certezze di Conte

Dopo la sua ultima esperienza in Premier League con il Tottenham, sembra essere pronto a tornare in Italia e cercare di risanare una squadra che comunque ha un’identità interna vincente da riscoprire.

Ormai sembra proprio che con il suo arrivo ci saranno anche il vice Stellini e il suo braccio destro Oriali. A tal proposito, va detto che sembra proprio che abbia le idee chiare per i primi obiettivi di mercato da proporre al presidente.

Chiesa nel mirino

Dato che Victor Osimhen è ormai in procinto di lasciare il capoluogo partenopeo per approdare al Paris Saint-Germain, c’è da sistemare il reparto offensivo che quest’anno è risultato a tratti mediocre per una scarsissima vena realizzativa, soprattutto nell’ultima parte di stagione.

Ora sembra che il tecnico pugliese, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe richiedere due nomi su tutti: Alessandro Buongiorno e Federico Chiesa. Questi due giocatori sarebbero davvero fondamentali per Conte. Se De Laurentiis dovesse accontentarlo, anche i tifosi inizierebbero a vedere una nuova linfa in questo Napoli tutto da ricostruire.