Ultimatum a Giuntoli: ‘Se non me lo comprate non firmo il contratto’ | Trattativa in standby

Il football director dei bianconeri si ritrova dinanzi ad un vero aut aut. Senza queste condizioni salta tutto: mercato estivo nel caos.

Cristiano Giuntoli si ritrova al suo secondo anno alla Juventus, la squadra del cuore che desiderava da tanto tempo. La sua prima stagione si è comunque conclusa con un trofeo importante, ovvero la Coppa Italia, che è stata raggiunta dopo aver battuto nella finalissima l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

I bergamaschi, però, si sono consolati, per dirla in maniera riduttiva, contro il Bayer Leverkusen nella finalissima di Europa League grazie alla tripletta dell’attaccante nigeriano Ademola Lookman.

Tornando alla Vecchia Signora, il football director dovrà lavorare ancor più dello scorso anno per gettare le basi non solo per mantenere alta la posizione in classifica dei bianconeri, ma anche per ben figurare nel rientro in Champions League.

Infatti, quest’anno, i bianconeri non hanno disputato competizioni europee in seguito all’estromissione dalla classifica dello scorso campionato. Ora, però, la situazione è ben diversa e sembrerebbe proprio che ci siano tutti i presupposti per ritornare ai fasti di un tempo, rinascendo dalle proprie ceneri.

I punti fermi

Al fine di fare ciò, però, alcuni elementi imprescindibili della squadra devono restare saldi. Fra questi, andrebbe menzionato il bomber serbo Dušan Vlahović, che sarà impegnato anche nei prossimi Europei di calcio. Oltre al suo nome, anche giocatori come Federico Gatti, Bremer e Locatelli sembrano essere destinati a una conferma non solo in squadra, ma anche tra i titolari.

Ciò che dovrà essere in primis modificato riguarda la guida tecnica della squadra. Infatti, il rapporto con Massimiliano Allegri si è interrotto subito dopo la finalissima di Coppa Italia, che tutti sappiamo come sia andata oltre al risultato favorevole per i piemontesi. Nelle ultime partite di campionato, Paolo Montero, allenatore della Primavera, ha traghettato la squadra fino alla fine.

Motta solo se arriva Calafiori

Chi sarà il nuovo allenatore della Juventus? Salvo sorprese, la scelta sembrerebbe ricadere su Thiago Motta del Bologna dei miracoli. Ebbene sì, la squadra emiliana ha ottenuto una qualificazione storica in Champions League, dimostrando di possedere un livello davvero altissimo. Giocatori come Joshua Zirkzee e Lewis Ferguson, giusto per nominarne alcuni, hanno trascinato i rossoblù in questa stagione esaltante e straordinaria.

Ora, però, sembrerebbe che il tecnico voglia valutare la proposta bianconera solo ed esclusivamente se viene preso in considerazione anche un suo pupillo, come riportato da calciomercato.com. Parliamo del fortissimo difensore Riccardo Calafiori che, proprio in questa stagione, è risultato tra i migliori difensori d’Italia. Se Giuntoli dovesse accontentare quello che sembra essere il nuovo allenatore della Vecchia Signora, si partirebbe subito col piede giusto.