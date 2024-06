Adesso è De Laurentiis a fare spesa a Torino | Lo fa con i soldi del PSG: doppio scambio Napoli-Juventus

Il presidente degli azzurri mette a segno un duplice colpo clamoroso. Nessuno si sarebbe aspettato questa pazzia: Conte se la ride.

Il presidente Aurelio De Laurentiis sa bene che non può rischiare di commettere altri passi falsi in seguito a questa stagione calcistica terminata in un modo assolutamente rocambolesco. Il Napoli, dopo tanti anni, è fuori dalle coppe europee, avendo pareggiato in casa a reti inviolate contro il Lecce nell’ultima di campionato.

A salutare tutti in primis è stato il terzo mister di questa annata così tormentata, ovvero il tecnico calabrese Ciccio Calzona. Quest’ultimo è subito ritornato in terra slovacca per riprendere in mano la sua Nazionale, che dovrà guidare durante i prossimi Europei, contando sulla figura simbolo di Marek Hamšík.

Calzona, quando era approdato a Napoli, sembrava essere l’uomo del destino, colui che poteva giocarsi tutte le carte giuste per poter sperare di avere una permanenza anche nei prossimi anni futuri.

Purtroppo, le grandi aspettative sono crollate partita dopo partita in seguito anche a una fase estremamente calante e deludente di gran parte dei giocatori della rosa. Ora mancano veramente pochissimi dettagli affinché venga ufficializzato il nuovo tecnico azzurro, che porta il nome di Antonio Conte.

La voglia di riscatto

L’allenatore pugliese, dopo la sua straordinaria esperienza al Tottenham in Premier League e i suoi grandi successi in Italia con Inter e Juventus, è pronto a riprendere in mano una squadra italiana e a riportarla in grande stile. Gli azzurri, infatti, dopo lo Scudetto dello scorso anno, ora hanno bisogno di rinascere, sacrificando anche qualche giocatore in squadra affinché possano giungere solo ed esclusivamente nuovi elementi che abbiano voglia e fame di rivincita e vittoria.

A tal proposito, sembra proprio che il presidente Aurelio De Laurentiis voglia mettere a disposizione del nuovo tecnico un tesoretto da circa 200 milioni, tale da poter essere investito in quattro o cinque elementi di grande esperienza e caratura internazionale, in modo da dare al Napoli quel tocco in più che durante questa annata è mancato e lo si è notato ad ampie linee.

Gli intrecci con la Juve

Detto ciò, va anche evidenziata un’altra cosa molto importante. Sembra che il patron azzurro possa fare spese pazze, soprattutto in terra piemontese. In modo particolare, sembrerebbe che oltre a Federico Chiesa, che potrebbe rientrare nei piani del nuovo tecnico Antonio Conte, potrebbe esserci anche un altro importante obiettivo. Addirittura si è parlato di un ipotetico scambio tra Federico Chiesa e Giovanni Di Lorenzo, come riportato da fantamaster.it. Ma questo non dovrebbe essere l’ultimo.

Infatti, nelle ultime ore, si sta parlando incessantemente anche della possibilità di un ulteriore scambio che porterebbe nel capoluogo campano il difensore brasiliano Danilo, mentre, a parti inverse, giungerebbe nel capoluogo torinese l’attaccante esterno Giacomo Raspadori, da sempre pupillo di Cristiano Giuntoli.