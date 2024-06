L’infortunio di Francesco Acerbi preoccupa non poco l’Inter. Il difensore centrale, colpito da pubalgia nel finale di stagione, sarà costretto a rinunciare alla partecipazione agli Europei di Germania 2024. Lunedì prossimo, Acerbi si sottoporrà a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema.

Quando il rientro di Acerbi?

Il rientro di Francesco Acerbi è previsto a metà luglio, in tempo per il ritiro estivo con l’Inter. Nel comparto difensivo dei nerazzurri, va detto, che sia Acerbi che il compagno di reparto Stefan de Vrij, entrambi over 30, hanno accusato vari problemi fisici durante l’ultima stagione, causando preoccupazione a Simone Inzaghi per quella parte di campo.

Alla luce di queste preoccupazioni, Simone Inzaghi, durante i colloqui previsti con la dirigenza la prossima settimana, richiederà l’acquisizione di un nuovo difensore centrale. Il sogno di mercato per rafforzare la difesa nerazzurra rimane Alessandro Buongiorno del Torino. L’investimento sarebbe ingente. Per assicurarsi il difensore granata, infatti, sarà necessario un investimento considerevole di almeno 40/45 milioni di euro.

Difesa Inter, quali sono i nomi

Se il trasferimento di Buongiorno dovesse risultare troppo oneroso, l’Inter ha individuato alcune alternative più economiche. Tra queste, spiccano i nomi di Jaka Bijol dell’Udinese e Perr Schuurs del Torino. Tuttavia, Schuurs è attualmente impegnato nel recupero dalla rottura del legamento crociato, avvenuta lo scorso ottobre, e non sarà disponibile prima di settembre.

L’Inter deve affrontare il problema delle condizioni fisiche dei suoi difensori centrali con urgenza. L’operazione di Acerbi e i frequenti infortuni di de Vrij impongono alla dirigenza di agire prontamente sul mercato. La scelta tra un investimento significativo per Buongiorno e opzioni più economiche ma potenzialmente rischiose, come Bijol e Schuurs, definirà le strategie difensive del club per la prossima stagione.