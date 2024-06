Regalo da Oaktree: ’50 milioni per completare la squadra’: Pec arrivata in mattinata: Marotta affonda il primo colpo

Il nuovo fondo americano è subito pronto a investire, si parla di 50 milioni di euro sul piatto per la campagna acquisti dell’Inter

Nelle scorse sessioni di mercato l’Inter è stata costretta ad autofinanziarsi il mercato. Lukaku, Hakimi e Politano portarono quasi 200 milioni dopo la vittoria dello scudetto, le cessioni di Onana e Brozoviz hanno consentito di ricostruire la rosa la scorsa estate, con alcune intuizioni azzeccate da parte di Beppe Marotta e Piero Ausilio, di fronte allo scetticismo della piazza.

Grazie all’aumento dei ricavi e ai milioni garantiti dalle partecipazioni alla nuova Champions League e al Mondiale per Club, l’Inter non avrà bisogno di cedere nessuno dei big protagonisti della vittoria dello Scudetto.

Simone Inzaghi ha fatto poche e dettagliate richieste per la campagna acquisti che non richiedono investimenti importanti e una rivoluzione di organico, fatto che agevola il mantenimento di un equilibrio complessivo.

L’idea del club nerazzurro, scrive La Gazzetta dello Sport, è quella di raccogliere una cifra consistente dalla cessione di giocatori che non sono in cima alle gerarchie di mister Inzaghi per poter acquistare un portiere, un esterno e una o due punte.

Le cessioni previste in casa Inter per finanziare il mercato estivo, obiettivo 50 milioni

Tra i sacrificabili ci sono Valentin Carboni e Dumfries. L’argentino classe 2005, reduce dal prestito dal Monza, viene valutato circa 30 milioni di euro, con la Fiorentina che si è fermata a 20. Un prospetto che ha ben figurato in questa Serie A e che potrebbe avere mercato.

Stesso discorso per l’esterno olandese, nel mirino di alcuni club di Premier League, e il cui cartellino è valutato circa 20 milioni. Se le due cessioni si concretizzeranno, nelle casse del club entreranno fino a 50 milioni.

Due addii che non fanno male al netto di altrettanti arrivi molto graditi

In uscita c’è Marko Arnautovic, attaccante che ha un ingaggio pesante e di Joaquin Correa, di rientro dopo il prestito al Marsiglia e su cui hanno mostrato interesse due squadre del campionato argentino come il River Plate e l’Estudiantes.

In entrata, invece, sono già stati ufficializzati Zielinski e Taremi, che si aggregheranno alla rosa dopo essersi svincolati dal Napoli e dal Porto. Occasioni di mercato che Marotta ha colto subito per inserire nell’organico due giocatori di caratura internazionale che saranno sicuramente utili nel fitto calendario che attende i nerazzurri in una stagione che sarà quella della riconferma dopo lo Scudetto conquistato.