De Rossi chiama il terzino: ‘Lascia Milano, vieni a Roma con me’ | Scontro Ghisolfi-Marotta sul mercato

Testa a testa tra Inter e Roma per l’uomo di fascia, De Rossi in persona è intervenuto, vuole allenarlo ad ogni costo

L’Inter ha ben chiari i ruoli che necessitano di rinforzi in questa sessione estiva che sta per aprirsi. L’arrivo già annunciato di Zielinski e di Taremi, entrambi ingaggiati a parametro zero, testimonia la capacità di Marotta di individuare occasioni di mercato e di anticipare la concorrenza. Non si tratta del primo colpo targato dal direttore sportivo nerazzurro che riguarda degli svincolati.

Il cambio di proprietà non dovrebbe avere ripercussioni sulle disponibilità finanziarie dell’Inter per la campagna acquisti che mira ad autofinanziarsi con la cessione di alcuni giocatori che non rientrano nei piani tattici di Simone Inzaghi.

L’obiettivo primario è quello di rinnovare il contratto di Nicolò Barella e di Lautaro Martinez che risultano fondamentali nello scacchiere del mister e all’interno dello spogliatoio per il loro carisma e attaccamento alla maglia.

Questo il primo scoglio da superare prima di valutare i profili migliori per tre zone del campo. Servirà un difensore centrale di spessore, anche dato il recente infortunio subito da Acerbi che lo costringerà a saltare gli Europei.

Tra Inter e Roma sarà uno scontro di mercato per il terzino, chi avrà la meglio?

Inzaghi ha chiesto anche un uomo di fascia, in grado di giocare come terzino che come esterno in un centrocampo a cinque. Il nome gettonato è quello del giapponese Yukinari Sugawara, sul quale è forte anche l’interesse della Roma.

Daniele De Rossi sarebbe propenso a intervenire in prima persona per convincere il terzino nipponico a firmare per i giallorossi, garantendolo lui un posto da titolare anche data la probabile partenza di Spinazzola.

Il costo del cartellino e le caratteristiche tecniche di Sugarawa

Sugawara milita in Eredivisie dal 2019 nell’AZ Alkmaar. La sua valutazione si aggira intorno ai 6 milioni di euro, considerando anche la scadenza del contratto fissata per il 2025. Un giocatore duttile e dotato di buoni piedi, in grado anche di fornire degli ottimi cross in area di rigore.

Il costo lo rende appetibile anche per altri club di Premier League e Bundesliga che avrebbero avviato i contatti con il club olandese. La Roma avrebbe così anche lei un giapponese dopo che i cugini della Lazio hanno ingaggiato la scorsa estate il trequartista Kamada che dovrebbe essere riscattato dai biancocelesti data la stima che nutre nei suoi confronti Igor Tudor.