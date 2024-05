Barella verso il rinnovo. L’Inter continua a consolidare la sua rosa con rinnovi fondamentali per dare continuità al club nerazzurro dal punto di vista sportivo, dopo lo scudetto ottenuto in questa stagione. Dopo aver trovato un accordo con Lautaro Martinez, il club nerazzurro è pronto a blindare un altro dei suoi pilastri. Nicolò Barella, vice capitano dell’Inter, ha accettato la proposta di rinnovo contrattuale fino al 2029.

Barella ha chiuso con l’Inter per un ingaggio di 6,5 milioni di euro a stagione più bonus, diventando così uno dei giocatori più pagati del club, al pari di Hakan Calhanoglu e dietro solo a Lautaro Martinez. Questo nuovo contratto rappresenta un significativo aumento rispetto al suo precedente stipendio di 4,5 milioni di euro più bonus.

Barella, le statistiche da quando è arrivato all’Inter

Barella è approdato all’Inter dal Cagliari nell’estate del 2019 e da allora è diventato un elemento chiave della squadra ed un punto fondamentale per il centrocampo. Con la maglia nerazzurra, ha conquistato 2 campionati, 3 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia. Le sue prestazioni costanti e il suo impegno sul campo hanno fatto di lui uno dei preferiti dai tifosi e una figura centrale nella formazione di Simone Inzaghi.

Il rinnovo di Barella sottolinea l’importanza di mantenere un nucleo solido di giocatori di alto livello per competere ai massimi livelli sia in Serie A che nelle competizioni europee. La dirigenza nerazzurra, guidata da Beppe Marotta, continua a lavorare per rafforzare ulteriormente la squadra, con l’obiettivo di raggiungere nuovi traguardi in Italia e in Europa.

L’accordo con Nicolò Barella rappresenta una mossa fondamentale per l’Inter, che si prepara ad affrontare gli impegni futuri con una squadra sempre più competitiva e strutturata. La conferma del centrocampista sardo fino al 2029 è un segnale chiaro delle intenzioni del club di restare ai vertici del calcio mondiale.