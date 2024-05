Inter, Lautaro Martinez rinnova fino al 2029: tutti i dettagli

E’ ufficiale: Lautaro Martinez ha deciso di rinnovare il suo contratto con l’Inter, dimostrando così il suo amore per il club con i fatti dopo le tantissime voci che volevano l’attaccante argentino, conosciuto come “El Toro”, verso la cessione.

L’attaccante ha accettato l’offerta della dirigenza nerazzurra e si legherà all’Inter fino al 2029, con un ingaggio annuo di circa nove milioni di euro. Questa scelta conferma la volontà del giocatore di continuare la sua avventura con l’Inter, club che ha sempre dichiarato di voler rappresentare a lungo.

Rinnovo Lautaro Martinez, la decisione arrivata ieri

La decisione di Lautaro è arrivata dopo l’incontro del 30 maggio 2024 tra il suo agente e la dirigenza dell’Inter. Le trattative, durate diversi mesi, hanno finalmente trovato un esito positivo, con Lautaro che ha posto fine alle tantissimi voci che lo volevano lontano da Milano. Il giocatori ha così accettato l’offerta quinquennale del club.

Lautaro Martinez è arrivato all’Inter nell’estate del 2018 e da allora ha giocato 282 partite, segnando 129 gol e fornendo 43 assist sotto la guida di allenatori come Spalletti, Conte e Simone Inzaghi. Durante la sua permanenza, ha vinto due Scudetti (l’ultimo dei quali come capitano, capocannoniere del campionato e miglior giocatore), due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. Nel 2023, ha anche raggiunto la finale di Champions League, persa contro il Manchester City.

Lautaro Martinez è la bandiera dell’Inter

Con questo rinnovo, Lautaro può essere definito come una bandiera dell’Inter, un giocatore simbolo che vuole portare il club verso nuovi successi sia in Italia che in Europa. La sua leadership e il suo attaccamento alla maglia nerazzurra sono stati evidenziati più volte durante la stagione, culminata con la vittoria del 20° Scudetto.

Il rinnovo di Lautaro è anche un segnale forte sul piano economico e sportivo. L’Inter dimostra di voler mantenere i suoi top player e di puntare su una continuità tecnica per affrontare le sfide future, soprattutto in Champions League, dove il club vuole migliorare i risultati degli ultimi anni.

Lautaro Martinez e l’Inter proseguiranno insieme fino al 2029. Questa mossa rappresenta un investimento significativo da parte del club e un segnale di fedeltà da parte del giocatore, che continua a essere un pilastro fondamentale per le ambizioni nerazzurre.

I numeri e le statistiche di Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter

Informazioni Dettagli Nome Lautaro Martinez Data di Arrivo all’Inter Estate 2018 Presenze Totali 282 Gol Totali 129 Assist Totali 43 Allenatori Spalletti, Conte, Inzaghi Trofei Vinti 2 Scudetti, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane Premi Individuali Capocannoniere della Serie A 2023/2024, Miglior Giocatore della Serie A 2023/2024 Rinnovo Contratto Fino al 2029 Ingaggio Annuale 9 milioni di euro Finale di Champions League 2023 (Persa contro il Manchester City)

I trofei vinti da Lautaro Martinez

Trofeo Numero di Vittorie Anno Scudetto 2 2021, 2024 Coppa Italia 2 2022, 2023 Supercoppa Italiana 3 2021, 2022, 2023

Gli obiettivi raggiunti da Lautaro nella stagione 2023-2024

Premio Anno Capocannoniere della Serie A 2023/2024 Miglior Giocatore della Serie A 2023/2024