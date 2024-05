Dopo il recente passaggio di proprietà dell’Inter da Suning a Oaktree, è tornato al centro del dibattito il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez. Le trattative, che negli ultimi mesi hanno incontrato diverse difficoltà, sembrano ancora bloccate a causa delle elevate richieste economiche avanzate dall’attaccante argentino.

Nonostante la scadenza del contratto sia prevista per giugno 2026, l’Inter potrebbe prendere in considerazione una cessione già entro l’inizio della prossima stagione se non si raggiungesse un accordo.

Lautaro Martinez lascia l’Inter? Ecco chi potrebbe acquistarlo

Partendo dai club che probabilmente non faranno un’offerta per Lautaro, possiamo escludere Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco. Il Manchester City, guidato da Pep Guardiola, ha già in squadra Erling Haaland e Julian Alvarez, rendendo ridondante l’acquisto di un altro attaccante centrale. Il Real Madrid, prossimo ad accogliere Kylian Mbappé ed Endrick, rischia di avere un sovraffollamento in attacco. Infine, il Bayern Monaco, dopo aver acquisito Harry Kane, ha già risolto la questione attaccante la scorsa estate.

Tra i club che potrebbero permettersi un investimento superiore ai 100 milioni di euro per Lautaro Martinez, il Paris Saint-Germain emerge come il candidato più probabile. Il PSG, dopo aver salutato Messi e Neymar e con Kylian Mbappé in scadenza di contratto, potrebbe puntare su Lautaro per rinforzare il reparto offensivo. Il club francese ha già dimostrato in passato di poter concludere affari significativi con l’Inter, come nel caso delle cessioni di Mauro Icardi e Achraf Hakimi. Pertanto, il costo del trasferimento non dovrebbe rappresentare un ostacolo per i parigini.

Qual è il valore di Lautaro Martinez? Le cifre sono da capogiro

Lautaro Martinez è valutato intorno ai 120 milioni di euro, una cifra che riflette l’abolizione della clausola rescissoria di 111 milioni di euro nel 2021. Se l’Inter dovesse cedere l’argentino a questa cifra, diventerebbe la vendita più redditizia nella storia del club, superando i 113 milioni ottenuti dal trasferimento di Romelu Lukaku al Chelsea nel 2021.

La possibile cessione di Lautaro Martinez rappresenterebbe un’importante entrata economica per l’Inter, permettendo al club di rafforzare ulteriormente la squadra e di bilanciare i conti. Marotta e la dirigenza dovranno valutare attentamente le offerte e considerare se procedere con la vendita o trovare un compromesso per il rinnovo del contratto.

Mentre l’Inter naviga attraverso questa fase di transizione con il nuovo assetto societario, il futuro di Lautaro Martinez rimane incerto. La decisione finale dipenderà dalle trattative in corso e dalle offerte concrete che arriveranno dai top club europei, con il PSG che rimane il candidato più probabile per l’acquisto dell’attaccante argentino.