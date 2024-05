Marotta riceve l’ok da Oaktree: lista della spesa approvata in società | Tre acquisti per il 21esimo Scudetto

Continua il progetto Inter per conquistare il prossimo scudetto. Ora Marotta riceve l’ok da Oaktree per i prossimi tre acquisti.

La mentalità vincente di una squadra, di una società e dei suoi dirigente si vede soprattutto in base all’approccio che si assume nei confronti del futuro. Ecco perché il ds dell’Inter, Beppe Marotta, è già al lavoro per pianificare quella che sarà la prossima stagione.

I neroazzurri, galvanizzati dall’impressionante campionato appena concluso – con la vittoria dello 20esimo scudetto – sono già proiettati verso la prossima stagione. C’è infatti la consapevolezza di aver creato una squadra forte, attualmente la prima in Italia, che però deve fare meglio in Europa.

I risultati in Champions potrebbero infatti arrivare solo con nuovi innesti di qualità, a cui però il ds dell’Inter sta già lavorando. Marotta ha infatti ricevuto il via libera dal nuovo proprietario Oaktree per mettere la firma sui prossimi tre acquisti. Ecco su chi si sta muovendo l’Inter.

Il calciomercato dei neroazzurri

Nonostante il mirabolante cambio di proprietà, in casa Inter l’entusiasmo non sembra essersi intaccato. La vittoria dell’ultimo scudetto – che ha sancito la possibilità di indossare la seconda stella – ha caricato ancora di più la società, che ora mira a traguardi ancora più ambiziosi.

Il mercato dell’Inter è partito ormai da tempo con due nuovi acquisti particolarmente intelligenti. In pieno stile Marotta, infatti, l’Inter si è assicurata a parametro zero le prestazioni di Piotr Zielinksi, centrocampista del Napoli, e di Mehdi Taremi, attaccante del Porto. Ma l’Inter è scatenata e Marotta è pronto a mettere a segno ancora tre colpi.

I tre colpi di Marotta

Con un reparto difensivo abbastanza coperto e un centrocampo al completo, Marotta sembra essere intenzionato a rinforzare gli altri due reparti della rosa. Dalla prossima finestra di calciomercato, infatti, potrebbe arrivare Bento, 24enne portiere brasiliano dell’Atletico Paranaense.

Ma non solo, perché nella “lista della spesa” di Beppe Marotta sono presenti anche due big che hanno ben figurato nell’ultima stagione di Serie A. Il primo è Albert Gudmundsson, 26enne islandese del Genoa che ha giocato una stagione superlativa. Ma al reparto offensivo potrebbe aggiungersi anche un’altra vecchia conoscenza dell’Inter. Stiamo parlando di Andrea Pinamonti, 25enne goleador del Sassuolo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si tratta di nomi tutt’altro che impossibili e le trattative sarebbero in fase avanzata. Resta quindi da vedere quali saranno le prossime mosse di Marotta in chiave mercato.