Inter-Juve, rivincita Di Gregorio | Marotta piazza il primo super colpo dell’estate: difesa completata prima di giugno

L’Inter batte la concorrenza della Juventus, per Marotta un colpo sulle fasce, è uno dei baluardi della Nazionale italiana

Tra Inter e Juventus non è stato solo scontro sul campo in questa stagione. Due direttori sportivi preparati e stimati come Beppe Marotta e Cristiano Giuntoli hanno già dato spettacolo in accesi duelli per assicurarsi le prestazioni di alcuni giocatori. E pensare che la filosofia in termini di mercato è diametralmente opposta tra i due club.

L’Inter propende per giocatori già pronti, di caratura internazionale e d’esperienza. La rosa nerazzurra è composta infatti da diversi over 30 che sono all’apice della carriera e che costituiscono la spina dorsale dell’undici titolare di Simone Inzaghi.

La Juventus ha invece deciso di puntare sulla freschezza di giovani prospetti, individuati nella Next Gen bianconera che milita in Lega Pro o nel mercato estero, con Giuntoli che si è dimostrato un abile talent scout.

Il primo giocatore che si sono contesi Inter e Juventus è stato Tiago Djalò. Il difensore portoghese aveva già un accordo di massima per firmare con i neo Campioni d’Italia per il prossimo luglio a parametro zero ma la Vecchia Signora si è inserita nella trattativa ed è riuscita a spuntarla pagando un piccolo indennizzo economico al Lille.

Testa a testa tra Juventus e Inter per il terzino italiano, i nerazzurri sono in pole

La Juventus sta per avere la meglio anche per Di Gregorio, attuale portiere del Monza che si appresta a diventare uno dei due che difenderanno i pali dei bianconeri la prossima stagione.

L’Inter potrebbe rifarsi ingaggiando Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e terzino titolare anche della Nazionale italiana. L’azzurro ha annunciato di voler lasciare il club partenopeo e Marotta vuole anticipare tutti.

Il Napoli si prepara a un nuovo ciclo, sta per essere sciolto il nodo allenatore

Il calo di rendimento di Giovanni Di Lorenzo è esemplificativo per comprendere la situazione vissuta in questa stagione in casa Napoli, volta al termine con somma gioia da parte di tutti. Resettare per ricominciare a competere per i vertici è l’obiettivo della squadra, con un nuovo allenatore che sarà annunciato nei prossimi giorni dal patron Aurelio De Laurentiis.

Antonio Conte è in pole position ma non sono da escludere sorprese. La rosa subirà profondi cambiamenti, conta la motivazione di restare, dettaglio che Di Lorenzo ha manifestato di non avere più, con dispiacere da parte di tutto l’ambiente campano.