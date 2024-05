Inter, firma rimandata: ‘Torna a Napoli’ | L’agente si è accordato con Manna e beffa Marotta

Non c’è il via libera per portare il giocatore a Milano, l’Inter dovrà aspettare. Manna trova l’accordo con il suo agente.

Archiviata la stagione 2024-2025, la Serie A si è conclusa con tutti i suoi pesanti verdetti. Se l’annata dell’Inter – almeno in Italia – è stata da incorniciare, non si può dire la stessa cosa del Napoli. I partenopei hanno infatti fallito tutti gli obiettivi e non sono riusciti nemmeno ad entrare in Europa.

Ecco quindi che al calcio giocato subentra il mercato e le voci di possibili trasferimenti, soprattutto tra le big d’Europa. E i protagonisti delle ultime ore in questo senso sono proprio l’ex squadra campione d’Italia e l’attuale detentrice dello scudetto.

La prima, il Napoli, sembra essere intenzionata a non lasciare andare via tutti i suoi gioielli. Mentre i nerazzurri vorrebbero provare ad acquisire tutto il talento possibile da una rosa che l’anno scorso ha fatto sognare i tifosi. Tuttavia, Marotta sembra dover incassare già il primo no: l’agente di un giocatore si è accordato con Manna e tutto fa pensare che resterà a Napoli.

Accordo Manna-Kvaratskhelia

In casa Napoli si lavora a pieno regime per costruire quella che sarà la prossima stagione. Dopo un’annata deludente sotto tutti i punti di vista rinnovare sarà un imperativo per la dirigenza. Tuttavia, il nuovo ds Giovanni Manna sta lavorando per poter trattener quelli che sono i giocatori chiave con cui ricostruire il futuro.

Tra questi c’è sicuramente Khvicha Kvaratskhelia, dato per partente fino a qualche ora fa, ma che potrebbe essere una riconferma importante per il prossimo futuro. Secondo quanto si apprende, infatti, il ds Manna ha tutte le intenzione di trattenere il georgiano, anche al netto di un importante adeguamento contrattuale.

Un colpo per il Napoli

Ma non solo rinnovi. Il ds Manna sta infatti lavorando per portare forze fresche in una rosa rimaneggiata dalle ultime delusioni in campionato. Ecco quindi che si riscalda la pista che porta ad uno dei giocatori rivelazione dell’ultima stagione di Serie A: Albert Gudmundsson.

Anche in questo caso, però, il Napoli dovrà vedersela con la difficile concorrenza dell’Inter. Per l’attaccante del Genoa, infatti, Marotta potrebbe provare a tirare fuori l’ennesima magia dal cilindro che lo ha da sempre contraddistinto.