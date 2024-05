Il calciomercato dell’Inter si infiamma. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, l’Inter si prepara ad una sessione estiva di trattative caratterizzata da diverse strategie per rinforzare la rosa senza cedere i pezzi pregiati. Ecco le principali mosse che il club nerazzurro potrebbe effettuare in entrata ed in uscita:

I primi interrogativi sono sull’estremo difensore. La prima scelta per la porta è Bento, portiere brasiliano dell’Athletico Paranaense, valutato circa venti milioni di euro. Bento è destinato a prendere il posto di Emil Audero, il quale, terminato il prestito, tornerà alla Sampdoria in attesa di una nuova sistemazione per la prossima stagione. Il futuro, quasi sicuramente, non sarà la Serie B.

Cessioni Inter, si vogliono evitare troppi sacrifici

Per evitare di cedere i giocatori chiave, l’Inter potrebbe sacrificare alcuni giovani promettenti. Tra i nomi in uscita ci sono Franco Carboni, Martin Satriano, Mattia Zanotti, Filip Stankovic e i fratelli Esposito (Sebastiano e Salvatore).

Anche Denzel Dumfries potrebbe partire se non accettasse i 4 milioni a stagione proposti per il rinnovo.

Gli obiettivi di mercato dell’Inter in entrata

Il principale obiettivo in attacco è Albert Gudmundsson del Genoa, valutato circa 30 milioni di euro dal club ligure. Gudmundsson è considerato il profilo ideale per rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi, anche se la concorrenza per il centrocampista rivelazione dell’ultimo campionato è piuttosto agguerrita. Sul giocatore è forte il pressing anche della Juventus, intenzionata a rinforzare la mediana.

Un’altra idea porta ad Andrea Pinamonti, centravanti del Sassuolo, che l’Inter aveva ceduto ai neroverdi per circa 20 milioni di euro. Ora, invece, il costo del giocatore classe ’99 è dimezzato e potrebbe tornare per sostituire Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, acquistato dal Bologna la scorsa estate per circa 10 milioni, potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita per la parte finale della sua carriera.

Joaquin Correa, reduce dal prestito all’Olympique Marsiglia, sarà nuovamente messo sul mercato.