Calciomercato Inter si infiamma in vista della nuova stagione. Dopo il passaggio ad Oaktree, Inzaghi ha deciso di fare delle richieste specifiche

Dopo il passaggio di proprietà dell’Inter da Suning a Oaktree, il tecnico Simone Inzaghi ha delineato le sue richieste per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Inzaghi, che sta per rinnovare il suo contratto con un ingaggio aumentato da 5,5 a 6,5 milioni di euro all’anno, vuole avere un maggiore peso nelle decisioni di mercato. Di seguito, analizziamo le tre principali richieste del tecnico, oltre agli acquisti già effettuati di Zielinski e Taremi.

Calciomercato Inter, i nomi reparto per reparto

Il primo nome sulla lista di Inzaghi è Bento, portiere dell’Athletico Paranaense. Bento è considerato il candidato principale per sostituire Emil Audero, che lascerà il club insieme a Cuadrado, Sensi, Klaassen e Alexis Sanchez. Tuttavia, la valutazione del portiere brasiliano, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, rappresenta un ostacolo per l’Inter. La dirigenza, composta da Ausilio e Baccin, sta esplorando anche alternative più economiche nel caso non si riuscisse a concludere l’affare.

Nonostante la fiducia nei confronti di Acerbi e de Vrij, entrambi in scadenza nel giugno 2025, Inzaghi ritiene necessario un giovane difensore centrale per garantire stabilità futura e prepararsi per la stagione successiva. Il tecnico cerca un difensore veloce nei ripiegamenti e con buone prospettive di crescita, in modo da non farsi trovare impreparati fra un anno.

L’Inter cerca un attaccante: tutti i nomi sul taccuino della dirigenza

Per affrontare una stagione ricca di impegni, Inzaghi desidera un quinto attaccante per offrire maggiori opzioni in avanti. Il nome di Albert Gudmundsson del Genoa è in cima alla lista, ma il suo arrivo è legato alla possibile partenza di Arnautovic. In alternativa, l’Inter sta valutando diversi giovani attaccanti attualmente in prestito, come Valentin Carboni, Pio e Sebastiano Esposito, e Satriano. Un altro nome interessante è quello di Andrea Pinamonti, retrocesso in Serie B con il Sassuolo, che potrebbe tornare in prestito.

Le richieste di Inzaghi sono chiaramente orientate a rafforzare la squadra in ogni reparto, garantendo competitività sia a livello nazionale che internazionale. L’acquisizione del fondo Oaktree offre nuove opportunità economiche per l’Inter, ma la dirigenza dovrà bilanciare attentamente le spese e le cessioni per soddisfare le esigenze del tecnico. Con l’arrivo di Zielinski e Taremi già confermato, i tifosi nerazzurri possono aspettarsi un’estate di mercato molto attiva e strategica.