Dopo lo scudetto, il calciomercato dell’Inter si infiamma. Joshua Zirkzee è conteso dal Milan, coi rossoneri che sembrano più vicini alla rivelazione del Bologna di Thiago Motta.

Il Milan sta seriamente puntando su Joshua Zirkzee, l’attaccante olandese attualmente in forza al Bologna, che è anche uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare l’attacco nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, Zlatan Ibrahimovic ha già contattato Zirkzee per comunicargli l’intenzione del Milan di affidargli un ruolo centrale nell’attacco della squadra per il prossimo campionato, costruendo la squadra intorno a lui.

Questa mossa ha posto il Milan in pole position nelle preferenze di Zirkzee, soprattutto in caso di un probabile addio al Bologna. Il principale ostacolo da superare rimane la questione delle commissioni per il calciatore, più che l’ingaggio. Tuttavia, il Milan rimane fiducioso di poter risolvere questa situazione e assicurarsi le prestazioni del giovane attaccante.

Per l’Inter, la concorrenza del Milan rappresenta una sfida significativa, poiché Zirkzee è considerato un elemento importante per rafforzare la rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Marotta e la dirigenza interista dovranno lavorare intensamente per convincere il giocatore e superare la concorrenza dei rossoneri, se vogliono assicurarsi uno degli attaccanti più promettenti del campionato.

La situazione di Zirkzee sarà sicuramente uno dei temi caldi del calciomercato estivo, con entrambi i club di Milano pronti a fare di tutto per assicurarsi le prestazioni del talentuoso olandese.