‘Ho preso casa in città’, Zaniolo si opera e firma in estate: ritorno in Serie A per giocare la Champions League

L’ex calciatore della Roma è pronto al rientro in Italia. Questa volta ritorna in grande stile: prenotato il numero della maglia.

Tra i grandi talenti del calcio italiano che attualmente militano all’estero, sarebbe il caso di parlare del centrocampista offensivo Nicolò Zaniolo. Quest’ultimo, quando militava nella Roma, era soprannominato come un ragazzo prodigio in quanto aveva dimostrato sin da subito di possedere tutte le carte in regola per diventare un vero fuoriclasse.

Le grandi aspettative su di lui sono state compromesse dai guai fisici e dai vari infortuni, che sicuramente ne hanno rallentato il percorso di crescita in tutti questi anni, compromettendo lo sviluppo delle sue capacità.

Tuttavia, solo da quando è giunto dapprima in Turchia e poi all’Aston Villa, è riuscito a riprendere in mano la sua carriera. Dapprima Luciano Spalletti, nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, e poi alcune società del nostro campionato lo seguono con grande attenzione.

Sembra proprio che ci sarebbe la grande volontà di riportarlo nuovamente nel nostro bel Paese e dargli un’ulteriore chance. Le sue doti tecniche sono assolutamente indiscutibili ed è per questo che molti club potrebbero interessarsi a lui e dargli la possibilità di giocare in Champions League.

Niente Napoli per lui

A tal riguardo, volendo fare una scrematura delle società che non rientrano in questa cerchia, è il caso di parlare del Napoli di Aurelio De Laurentiis. La squadra, che molto probabilmente affiderà la guida tecnica ad Antonio Conte per risollevarsi dopo un’annata da purgatorio, quasi certamente non punterà su Nicolò e sulle sue doti.

Purtroppo, per il prossimo anno gli azzurri non disputeranno alcun tipo di coppa europea. La decima posizione in classifica è stata sicuramente una battuta d’arresto, che non sembra essere appetibile per grandi calciatori, talenti e stelle nascenti dell’Europa per approdare in terra campana.

Zaniolo al Bologna?

Allora, quali potrebbero essere le squadre pronte ad accaparrarsi il talento di Zaniolo? Pensiamo subito a una società che, seppur a giugno perderà il suo tecnico dei miracoli, vorrà comunque ben figurare nella prossima edizione della Champions League.

Parliamo del Bologna che, in questo campionato, con i suoi grandissimi talenti come Riccardo Orsolini, Lewis Ferguson, Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori, giusto per nominarne alcuni, sarebbe la squadra ideale per un rilancio in grande stile dell’ex calciatore della Roma. Qualora dovesse approdare in questa società, sarebbero davvero tanti i tifosi pronti a sostenerlo e a scommettere sulla sua rinascita in terra felsinea.