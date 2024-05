‘Me li prendo tutti’: Marotta, ennesimo sgambetto a De Laurentiis | Arriva un altro eroe dello Scudetto

L’Inter ha già in pugno il contratto con l’ex campione del Napoli. Lascia gli azzurri e approda a Milano: Inzaghi se la ride.

Tra i dirigenti sportivi della Serie A è giusto parlare di Beppe Marotta, che sicuramente nel panorama calcistico italiano si posiziona nella top tre dei più influenti sul calciomercato. Come ben sappiamo, la specialità della casa è sicuramente mettere in atto colpi a parametro zero.

Nonostante in passato, durante il suo periodo alla Sampdoria, alla Juventus e ora all’Inter, sia stato criticato perché colpi di questo genere erano visti come fin troppo conservativi, ora, invece, evidenziano quanto siano fondamentali.

Se dovessimo pensare a tutto il suo curriculum non basterebbe un singolo articolo per poter parlare di tutti i suoi grandi colpi di mercato. Concentriamoci sull’Inter e soprattutto sulla sua capacità di portare a casa grandi talenti come quello di Marcus Thuram.

Il bomber, preso la scorsa estate a parametro zero, è giunto con la consapevolezza di andare a sostituire Edin Džeko e Romelu Lukaku e fare coppia fissa con Lautaro Martínez. Lo score dell’attaccante nato a Parma è stato di 15 goal e 14 assist.

Stagione da record

Numeri eccellenti considerando la sua prima stagione nel nostro campionato che di certo non è tra i più semplici in Europa. A tal proposito, va detto che tutte queste intuizioni vincenti di Marotta lo hanno condotto anche a compiere tanti investimenti di mercato, pagando anche il cartellino di calciatori fondamentali.

Basti pensare a uno degli ultimi acquisti svolti nella sessione di calciomercato estivo dello scorso anno, quando prelevò il difensore francese Benjamin Pavard, che è diventato un punto fisso della retroguardia nerazzurra. Quindi, il connubio tra colpi a parametro zero e investimenti importanti ha ormai reso l’Inter una squadra dalle mille risorse.

Kim verso l’Inter?

Ora sembra proprio che uno dei prossimi obiettivi della squadra di Simone Inzaghi sia un ex calciatore del Napoli che ha dato un importante contributo alla vittoria dello scudetto raggiunto nel passato campionato. Attenzione, non parliamo di Victor Osimhen, che anche in questa stagione ha indossato la maglia azzurra e che è promesso sposo al Paris Saint-Germain al posto di Kylian Mbappé.

Ma allora, di chi stiamo parlando? Del difensore coreano più forte degli ultimi decenni, ovvero Kim Min-jae, che con i partenopei si è rivelato essere un ottimo sostituto del senegalese Kalidou Koulibaly e che attualmente milita nel Bayern Monaco. Le sue presenze centellinate e il suo rendimento non sono stati così soddisfacenti; pertanto, ipotizzare che possa ritornare in Italia in una squadra così blasonata come quella nerazzurra c’è da scommettere.