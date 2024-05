Dalla Serie B allo Scudetto sul petto: l’Inter con 10 milioni pesca dal basso | Tifosi perplessi

C’è lo zampino di Marotta anche in questa trattativa. Nonostante lo sgomento generale, un colpo in sordina per Inzaghi e soci.

Nonostante il campionato di Serie A sia terminato da pochissime ore, salvo il recupero che ci sarà nei prossimi giorni nel match tra Atalanta e Fiorentina, una squadra su tutte può finalmente cullarsi e riposarsi: stiamo parlando dell’Inter di Simone Inzaghi.

Nonostante alcuni calciatori saranno impegnati a breve con le rispettive nazionali per prendere parte agli Europei di calcio che si terranno in Germania, questi sicuramente saranno giorni di relax meritato dopo una stagione straordinaria. La stessa poteva essere ancora più memorabile se, oltre al primo posto in classifica, fosse giunta anche una bella notizia dalle varie coppe disputate.

Per il prossimo anno, Beppe Marotta sa bene di dover lavorare ancor più meticolosamente affinché possa portare nuove gioie al tecnico piacentino, ma soprattutto ai tifosi. La finalissima di Champions League dello scorso anno fa ancora molto discutere e dispiacere, in quanto Inzaghi era stato vicinissimo a beffare Pep Guardiola alla guida del Manchester City.

Per la prossima stagione, quindi, si sta puntando in maniera impeccabile a creare basi solide affinché si possano generare forze utili per primeggiare anche in Europa. Giocatori cardine come Federico Dimarco, Benjamin Pavard, Lautaro Martínez e tanti altri continueranno il loro percorso in nerazzurro.

Giocatori straordinari

La loro presenza sarà supportata dalla speranza di essere supportati da nuovi acquisti che vadano a rinvigorire alcune zone del campo che potrebbero richiedere un turn-over più vivo. In questa stagione appena terminata, il tecnico ha comunque utilizzato molti giocatori presenti in rosa, come lo stesso Davide Frattesi che, nonostante non sia stato titolare inamovibile come accadeva anni fa col Sassuolo, ha dimostrato di essere sempre sul pezzo ogni volta che è stato chiamato in causa.

A tal proposito, quindi, per far sì che la squadra possa rendere al meglio sempre di più anche nei prossimi anni, puntellare la panchina sarà sicuramente un obiettivo utile ed importante per far rifiatare giocatori essenziali che portano a casa sempre dei risultati importanti. Basti pensare anche al francese Marcus Thuram che, giunto in sordina in questo campionato, sembrava far storcere il naso a parecchi scettici che non credevano potesse sostituire dignitosamente Romelu Lukaku. A suon di gol e assist, ha dimostrato di essere l’uomo giusto al posto giusto anche grazie soprattutto al sostegno del tecnico e dei suoi compagni di squadra che lo hanno fatto rendere al meglio con prestazioni davvero molto importanti.

Pinamonti pronto al rientro?

Ora sembra che però l’Inter possa mettere gli occhi su un ex pupillo presente in squadra anni fa e che però adesso è retrocesso in Serie B. Non parliamo del Frosinone né della Salernitana, concentriamoci quindi sul Sassuolo. Considerando che Domenico Berardi non ha mai giocato nell’Inter, di chi stiamo parlando?

Ovviamente di Andrea Pinamonti che, in quest’anno molto burrascoso per i neroverdi, si è messo in mostra con giocate importanti e pertanto pensare che possa ritornare all’Inter e dare manforte al reparto offensivo potrebbe essere più che una suggestione per la dirigenza nerazzurra soprattutto in previsione di una sostituzione di Marko Arnautovic.