‘Torna e vinciamo lo Scudetto’, Giuntoli ha il sì dell’ex Juve: ritorno da brividi | Firma in settimana

Potrebbe esserci un grande ritorno di un ex Juve amatissimo dai tifosi. Ecco chi sarà il prossimo colpo di Giuntoli.

Dopo l’addio burrascoso di Massimiliano Allegri alla panchina della Juventus, la società bianconera è già al lavoro per costruire quella che sarà la prossima stagione. Un’annata di riscatto su cui però devono essere ancora costruite le basi per il prossimo futuro.

Tuttavia, sebbene non ci siano ancora certezze su quali nuovi giocatori indosseranno la casacca bianconera nella prossima stagione, potrebbero esserci grosse sorprese a breve per i tifosi della squadra di Torino. Il Ds Giuntoli è al lavoro per definire quello che sarà lo staff tecnico della stagione 2024-25 e si avvicina sempre di più un grande ritorno.

Stiamo parlando di Giorgio Chiellini, ex difensore e capitano bianconero che ha lasciato il calcio solo un anno fa. Secondo le ultime indiscrezioni Giuntoli sarebbe pronto a richiamarlo a Torino per affidargli un incarico fondamentale per la rinascita.

Chiellini torna alla Juve?

Dopo aver appeso le scarpe al chiodo poco meno di un anno fa, Giorgio Chiellini ha indossato i panni da dirigente, diventando il vice direttore sportivo del Los Angeles FC. Un’esperienza durata un anno che è stata davvero molto utile all’ex difensore della Juventus e della nazionale italiana.

Un’esperienza che non è affatto sfuggita all’occhio attento di Giuntoli. Giorgio Chiellini è da sempre nel mirino della dirigenza bianconera, che lo vorrebbe come rinforzo per la prossima stagione. Si tratterebbe di un vero e proprio talismano che servirà alla dirigenza e a tutta la squadra per poter far ritornare quella mentalità vincente che ha segnato la storia di questa società.

L’ufficialità forse in settimana

Secondo quanto riferito da Tuttosport la dirigenza bianconera avrebbe sondato il terreno per riportare Giorgio Chiellini a Torino. Una scelta che accompagnerebbe un altro attesissimo arrivo in casa Juve, quello di Thiago Motta come nuovo allenatore della squadra bianconera.

Già durante la scorsa estate Chiellini è stato a stretto contatto con la dirigenza di Torino. Durante la tournée estiva della Juve negli Stati Uniti, infatti, ci sarebbe stato un primo faccia a faccia con Giuntoli. Ora le ultime indiscrezioni parlano della possibile ufficialità di un ritorno di Chiellini in bianconero già dalla prossima settimana.