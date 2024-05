‘Vieni in Serie A’, lo ha convinto Lautaro | Un altro campione del Mondo alla Pinetina per il ritiro

Un altro campione del Mondo in carica pronto per firmare per l’Inter, decisivo il compagno di Nazionale Lautaro Martinez

In attesa di capire i margini di manovra nella prossima sessione di mercato estivo, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono al lavoro per valutare i profili adatti per rinforzare la rosa dell’Inter. Due colpi a parametro zero si uniranno allo spogliatoio dal ritiro e sono già stati ufficializzati.

Piotr Zielinski aiuterà nelle rotazioni Inzaghi in uno dei centrocampi più completi d’Europa, impreziosito dalla duttilità e dall’intelligenza tattica del polacco mentre l’attaccante iraniano Taremi farà rifiatare capitan Lautaro Martinez in vista di una stagione che si prospetta ricca di impegni.

Le priorità della dirigenza riguardano un difensore centrale, con Alessandro Buongiorno in cima alla lista dei desideri, nonostante Urbano Cairo chieda una cifra elevata, non inferiore ai 40 milioni, per far partire il leader del reparto arretrato del Torino.

E poi ancora serviranno due nuove punte, di cui un centravanti d’area di rigore con caratteristiche similari a Marko Arnautovic, che difficilmente resterà un altro anno ad Appiano Gentile, e una mezza punta in grado di giocare anche sulla trequarti.

L’Inter è sempre più argentina, un nuovo Campione del Mondo per Simone Inzaghi

Un nome per quest’ultimo ruolo è quello di Rodrigo De Paul, Campione del Mondo in carica e compagno di Nazionale di Lautaro. L’argentino ha un contratto fino al 2026 con l’Atletico Madrid e un valore di mercato di 30 milioni.

Se l’Inter dovesse riuscire a cedere alcuni giocatori che non sono al centro del progetto tecnico di Simone Inzaghi le disponibilità finanziarie per chiudere la trattativa dovrebbero palesarsi e per De Paul sarebbe così un ritorno in Serie A dopo essere esploso con la maglia dell’Udinese.

Perché De Paul sarebbe il fiore all’occhiello del mercato estivo dell’Inter

De Paul è stato trattato a lungo anche dalla Juventus e l’idea di fare uno smacco ai bianconeri stuzzica la dirigenza nerazzurra, oltre al fatto che sarebbe una prova di forza per la nuova proprietà di Oaktree che mostrerebbe di voler investire in questa nuova sfida.

Il profilo dell’argentino è molto gradito ad Inzaghi che ha già a disposizione un centrocampo dotato di giocatori di qualità, con De Paul che potrebbe ricoprire più ruoli, portando anche una certa esperienza maturata con la sua attuale parentesi in Liga, guidato da Diego Simeone.