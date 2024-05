Incontro Fabregas-Marotta: ‘Voglio lui per la salvezza’ | il Como riempie di soldi i Campioni d’Italia

Il neopromosso Como bussa alla porta dell’Inter per rinforzarsi, Fabregas ha chiesto un giocatore nerazzurro alla dirigenza

Dopo oltre vent’anni il Como torna in Serie A. I lagunari sono riusciti a strappare la promozione diretta all’ultima giornata del campionato di B al termine della gara pareggiata tra le mura amiche contro il Cosenza. Per gli azzurri un risultato storico frutto di un girone di ritorno con un rendimento in costante crescita e grazie al coraggio di mister Cesc Fabregas, capace di schierare il giusto mix tra giocatori d’esperienza e giovani talenti.

La dirigenza è consapevole di dover rinforzare l’organico per poter lottare per mantenere la categoria la prossima stagione. Il tempo dei festeggiamenti è finito a livello societario ed è già iniziata la pianificazione futura.

Gli investimenti non dovrebbero mancare dato che la proprietà indonesiana dei fratelli Hartono è tra le più ricche del Mondo. Uno dei primi obiettivi è quello di rendere agibile lo stadio che non ha la capienza sufficiente per giocare in A.

Risolta questa questione si passerà ad allestire una rosa competitiva che potrà contare sulla conferma del mister che ha scelto questa sfida dopo essere stato tra i centrocampisti più forti della sua generazione.

Il Como vuole un giocatore dell’Inter, un obiettivo per puntare alla salvezza in Serie A

Per salvarsi il Como ha chiesto all’Inter un esubero. Joaquin Correa non sarà riscattato dal Marsiglia, club in cui ha militato in questa stagione e farà ritorno ad Appiano Gentile.

Simone Inzaghi non lo ritiene compatibile con il progetto tecnico dei Campioni d’Italia e la volontà di Marotta è quella di capitalizzare la cessione del classe ’94, il cui valore di mercato è di circa 10 milioni.

Correa non rientra nei piani di Inzaghi, l’Inter ha necessità di cederlo

Soprattutto in questa fase delicata di transizione tra la proprietà cinese dei Suning a quella americana di Oaktree cercare di piazzare sul mercato giocatori che non risultano prioritari nello scacchiere tattico nerazzurro è un’operazione che potrebbe tutelare una campagna acquisti di valore.

Per questo motivo l’interesse espresso dal Como nei confronti di Correa è una lieta notizia in casa Inter, soprattutto se si dovesse concretizzare la trattativa. Si attende la prima offerta con la speranza che sia congrua e che rispetti le richieste di Marotta ed Ausilio, che non sono disposti ad aprire a un nuovo prestito.