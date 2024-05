Rinnovo bloccato, Marotta non lo vuole perdere a zero e apre le porte al PSG | Cessione inevitabile

Il cambio di proprietà rallenta il rinnovo di alcuni contratti in casa Inter, Marotta disposta a cedere un pezzo pregiato della rosa

L’Inter si prepara alla nuova stagione dopo aver ufficializzato il cambio di proprietà, con il fondo americano Oaktree che ha preso il posto dei Suning. Per i campioni d’Italia l’obiettivo di restare al vertice in Italia e di migliorare il rendimento europeo, con l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per mano dell’Atletico Madrid.

Prima di pensare ai possibili ritocchi di un organico già competitivo e completo in ogni ruolo, la dirigenza ha due importanti nodi da sciogliere e riguardano il rinnovo di contratto di giocatori imprescindibili come Nicolò Barella e Lautaro Martinez.

Per il capocannoniere di questa Serie A la volontà di proseguire in nerazzurro è lampante ma è stato richiesto un aumento di stipendio fino a 10 milioni netti a stagione, cifra che andrebbe in contrasto con la volontà di abbassare il monte ingaggio complessivo.

Questo ritardo nelle tempistiche preoccupa tutto l’ambiente e si prefigura l’ipotesi di cedere il proprio capitano e principale terminale offensivo, arrivato all’apice realizzativo negli ultimi mesi, per non rischiare di perderlo a zero.

Lautaro Martinez può partire, è nel mirino dei campioni di Francia

Un club che sarebbe interessato e pronto a un’offerta è il Paris Saint Germain, chiamato al duro compito di trovare il degno sostituto di Kylian Mbappè, promesso sposo del Real Madrid e che non ha rinnovato il contratto con i francesi.

I campioni di Ligue 1 perderanno uno dei calciatori più forti del mondo a parametro zero e dovranno pensare a come sostituirlo in vista della prossima stagione. Oltre al bomber dell’Inter un altro nome ipotetico è quello di Victor Osimhen, che Aurelio De Laurentiis ha intenzione di vendere di fronte a un’offerta importante, con anche il Chelsea nel mirino del nigeriano.

Il PSG continua a credere nel sogno di vincere la Champions League

Il Paris Saint Germain ha pescato spesso in Serie A nell’ultimo decennio per rinforzare la propria rosa, data anche la disponibilità dei top club del nostro campionato a cedere i propri pezzi pregiati.

Anche per quest’anno è sfumata la possibilità per i parigini di conquistare la Champions League, obiettivo stregato per la ricca dirigenza che ha investito cifre faraoniche senza riuscire a togliersi questa soddisfazione. Il percorso europeo si è interrotto in semifinale dove ha avuto la meglio il Borussia Dortmund che era dato sfavorito in partenza.