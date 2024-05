‘Senza coppe voglio il quarto Scudetto’, doppio colpo Napoli: De Laurentiis esegue gli ordini del nuovo allenatore

Il presidente degli azzurri non sente ragioni: l’obiettivo è quello di tornare a vincere. In arrivo due stelle mondiali del calcio.

La stagione calcistica del Napoli sicuramente non si può ritenere all’altezza delle aspettative dei tifosi. Provando a fare un piccolo refresh della scorsa stagione calcistica, gli azzurri erano riusciti nell’ardua impresa di vincere il terzo Scudetto della storia dopo ben 33 anni di attesa.

Quest’anno, invece, l’annata è paragonabile alla transizione in un purgatorio. Terminare con una mancata ormai quasi certa qualificazione alle prossime competizioni europee sicuramente definisce tale annata come fallimentare.

Sono stati ben tre gli allenatori che si sono succeduti in panchina. Dopo l’addio di Luciano Spalletti, infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis aveva affidato le chiavi della squadra al francese Rudi Garcia, esonerato dopo la sconfitta casalinga contro l’Empoli, all’epoca allenato da Aurelio Andreazzoli.

La società partenopea è poi stata affidata a Walter Mazzarri che, dopo più di 10 anni di assenza, è ritornato vincendo fuori casa contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ma non è riuscito a lasciare l’impronta così come è accaduto nel ritorno in Champions League del Napoli nel 2014.

La staffetta in panchina

Purtroppo, anche il suo percorso alla seconda chiamata si è concluso anzitempo con grande dispiacere da parte del presidente e della famiglia che si sono sempre dimostrati molto affettuosi con l’allenatore toscano. Dopo di lui, è stato nominato allenatore Ciccio Calzona. Quest’ultimo, commissario tecnico della Nazionale slovacca, è noto ai tifosi azzurri anche per essere stato nello staff di Maurizio Sarri proprio nel Napoli di alcuni anni fa.

Inizialmente sembrava essere l’uomo giusto in grado di traghettare la squadra al meglio verso l’epilogo di questa stagione, ma le prestazioni e i risultati hanno completamente evidenziato che i problemi in squadra erano davvero molto ingombranti. Per il prossimo anno, sembra proprio che il patron degli azzurri possa puntare su un allenatore vincente dalla grande personalità. Si sta parlando insistentemente di profili come quello di Gian Piero Gasperini o di Stefano Pioli anche se il prediletto resta Antonio Conte.

Luis Alberto e Immobile nel mirino

Con il tecnico pugliese ci sarebbe però da limare la questione legata allo stipendio che, ad oggi, sarebbe fuori dalla portata del club partenopeo. Qualora Conte dovesse sedere sulla panchina degli azzurri, potrebbe richiedere due giocatori su tutti per rinforzare la rosa nel miglior modo possibile. Considerando ormai la partenza quasi certa di Victor Osimhen in direzione Paris Saint-Germain, possiamo ipotizzare che i due obiettivi del nuovo Napoli possano giungere dalla Lazio del presidente Claudio Lotito.

In modo particolare, due nomi su tutti sembrerebbero poter fare al caso della rinascita azzurra. Il primo è lo spagnolo Luis Alberto e il secondo è il bomber campano Ciro Immobile. Quest’ultimo, che non ha mai giocato nel Napoli, tornerebbe nella sua città e potrebbe risollevarsi alla ricerca di un riscatto considerando quest’ultima stagione calcistica non tra le più prolifiche della sua carriera.