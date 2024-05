‘Dopo gli Europei rinnovi con noi’ Ghisolfi lo strappa dalla Premier e gli raddoppia lo stipendio | Prima operazione

La Roma rinnova il contratto di uno dei giocatori che ha avuto il miglior rendimento in questo campionato appena concluso

Dopo una lunga rincorsa e un obiettivo che sembrava concreto, sfuma la qualificazione alla prossima Champions League per la Roma. I giallorossi si dovranno accontentare di partecipare per la terza stagione consecutiva all’Europa League insieme ai cugini della Lazio, provando a vincere il trofeo che è sfumato per poco.

Daniele De Rossi si è arreso al fotofinish allo stato di forma dell’Atalanta che ha scavalcato i giallorossi al quinto posto e non si è fermato nemmeno nell’ultimo turno di campionato, battendo in scioltezza il Torino.

Questo non toglie i meriti dell’allenatore dei capitolini, in grado di migliorare il gioco della squadra e di trasmettere motivazioni che erano venute meno nello spogliatoio così come l’autostima del gruppo.

Si riparte da lui per costruire il futuro, con la programmazione sin dall’inizio della nuova stagione che potrebbe avere dei benefici. Una rosa che subirà molti cambiamenti visto che diversi giocatori sono costretti a lasciare Trigoria per la fine del prestito concordato con i club di provenienza.

Ha sorpreso tutta Europa ma la Roma non ha intenzione di cederlo, vuole tenerselo stretto

Dovrebbe restare Svilar. Il portiere nato in Belgio e di passaporto serbo è stato la sorpresa del girone di ritorno. Con José Mourinho era chiuso da Rui Patricio, nonostante il portoghese avesse commesso diverse papere, alcune decisive ai fini del risultato.

De Rossi ha invece deciso di puntare su Svilar che ha ricambiato la fiducia con ben 54 salvataggi, il numero più alto a livello europeo, con alcune parate che hanno fatto il giro d’Europa e attirato l’attenzione di molti club, soprattutto di Premier League.

Svilar e un contratto da rinnovare al più presto, ecco i termini possibili

Il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi ha intenzione di rinnovare il contratto dell’ottimo portiere. La base della trattativa dovrebbe essere un prolungamento fino al 2028 e il raddoppio dello stipendio, ad oggi di un milione, con anche bonus a rendimento.

Il giocatore si è detto favorevole a sedersi a un tavolo e trovare un accordo, lieto della stima del suo mister e dell’exploit avuto da quando è stato chiamato a difendere i pali della Roma. La prossima potrebbe essere la stagione della consacrazione e per non bruciare le tappe quella di non cambiare casacca sarebbe la scelta più lungimirante.