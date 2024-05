Bologna, Zirzkee chi? | Sartori pesca il nuovo Haaland: il colpo del ds per passare il girone di Champions

Bologna rassegnato ma tranquillo: sa già come sostituire Joshua Zirkzee nel caso (probabile) l’olandese dovesse partire.

Adesso si capiranno le vere intenzioni di Saputo e la sua forza economica e di progettualità. Sì perché dato per assodato lo straordinario campionato del Bologna, culminato con un’atomica qualificazione in Champions League, il Bologna rischia di essere smembrato.

Thiago Motta deve ancora parlare con Saputo, ma la Juventus ha in mano l’italo-brasiliano, è l’allenatore scelto da tempo da Giuntoli per il post Allegri. E, a meno di un colpo di teatro a cui pochissimi credono, andrà via.

Andrà via anche Joshua Zirkzee, forse, le tre big italiane gli hanno messo gli occhi addosso e stanno studiando come arrivare a quei 40 milioni di euro che rappresentano la clausola rescissoria per strapparlo al Bologna, con annessa percentuale di vendita da dare al Bayern Monaco. Che, dal canto suo, non eserciterà quella sorta di prelazione sull’attaccante olandese.

Joshua Zirkzee è nel mirino del Milan, erede naturale di un Giroud con le valigie pronte: destinazione Stati Uniti. Il Diavolo ha la carta Saelemaekers da giocarci ma la sensazione è che non basterà.

Come sostituirlo

C’è l’Inter che vuole Zirkzee, non gli serve come il Milan ma per allungare le rotazioni di cui Simone Inzaghi va pazzo. Anche l’Inter ha il jolly Fabbian, ma anche in questo caso non sposterà di molto l’ago della bilancia.

Perché c’è anche la Juve su Zirkzee, visto che Vlahovic ha un contratto a salire e quindi davanti a una super offerta Giuntoli si siederà a parlare. Motta è più di una carta-jolly, potrebbe “portarselo” dietro indietro a Calafiori. Così il Bologna va a caccia del suo erede. E a quanto pare sa come sostituirlo.

Un’altra tipologia di attaccante

Se Motta dovesse andare via, il Bologna potrebbe puntare su Italiano, in uscita dalla Fiorentina, volendo anche su Palladino, ma la prima opzione si lascia preferire in ottica europea. A quel punto cambierebbe la tipologia di attaccante. Per questo il Bologna starebbe seguendo molto da vicino Jorgen Strand Larsen, attaccante classe 2000 in Spagna con il Celta Vigo, nonché compagno di reparto di Haaland nella nazionale norvegese.

A differenza di Joshua Zirkzee, Strand Larsen è un centravanti d’area di rigore, che fa della fisicità la sua forte, non a caso è molto abile nei colpi di testa, ma non solo. Cresciuto nel settore giovanile del Kvik Halden, ma entrato successivamente a far parte di quello del Sarpsborg 08, prima di volare al Groningen, è passato per l’Italia. Fu il Milan a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, aggregandolo alla Primavera, ma non venne riscattato. Esploso in Olanda con il Groningen, ha ben figurato in Spagna con il Celta Vigo. Il Bologna lo sta seguendo con particolare interesse, pronto a colpire nel caso in cui Zirkzee possa andare via.