Youth League | Inter la vittoria non basta, Spurs qualificati

Youth League, non basta la vittoria contro il PSV

Youth League – Non è bastata la vittoria, tre a zero sul PSV, ai ragazzi di mister Armando Madonna. Inter dunque eliminata dalla competizione. Gli inglesi hanno battuto il Barcellona 2 a 0 grazie alle reti di Parrott e Richards, rispettivamente al 17′ e al 89′. Un brutto colpo per i giovani nerazzurri.

