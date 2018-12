Sky Sport | Spalletti sorprende tutti, dal primo minuto potrebbe giocare…

Le scelte di Spalletti

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Luciano Spalletti potrebbe scherare, a sorpresa, da primo minuto Lautaro Martinez. E’ una vera e propria bagarre quella per il ruola da trequartista per la sfida di questa sera contro il PSV. Sono 4 i nomi in lizza: Keita Balde, Lautaro Martinez, Nainggolan e Candreva. Quest’ultimo parte favorito. Borja Valero, piuttosto sicuro di una maglia da titolare, potrebbe essere spostato sulla trequarti qualora dovesse scendere in campo Vrsaljko; in questo modo D’Ambrosio giocherà a sinistra, Asamoah in centrocampo e Borja Valero dietro ad Icardi.

La probabile formazione

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Borja Valero; Politano, Candreva, Perisic; Icardi. All.Spalletti

Fonte: Sky Sport