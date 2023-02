Inter Stats – Dominio e gol per Inzaghi: le statistiche di Inter-Udinese

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 19/02/2023

Inter Stats – I nerazzurri tornano a vincere. Dopo lo 0-0 contro la Sampdoria, per l’Inter era obbligatorio tornare a vincere. Inter che non ha deluso le aspettative battendo per 3-1 l’Udinese nella gara di ieri sera a San Siro.

Nerazzurri che l’hanno sbloccata con Lukaku su rigore. Big Rom è tornato al gol in campionato che gli manca da Agosto. 1-0 che però viene raggiunto da Lovric al 43esimo. L’Inter però non ci sta e il gran gol siglato da Mkhitaryan al minuto 73 ha permesso ai nerazzurri di passare avanti. Infine ci ha pensato Lautaro a chiudere i conti con un gol all’89esimo. 3-1 per Inzaghi che vince e torna al secondo posto.

Inter Stats – Le statistiche del match di San Siro contro l’Udinese

La gara dell’Inter è stata quasi perfetta. Le statistiche, riportate da SofaScore, sono quasi tutte a favore della squadra di Simone Inzaghi. A partire dal possesso palla, 59% per l’Inter con il 41% per l’Udinese. Dominio totale sui tiri, 19 tiri totali con ben 7 tiri in porta per l’Inter. Mentre l’Udinese ha fatto 9 tiri totali ed 1 solo in porta.

Inter prima anche per passaggi riusciti (444 con 85% di precisione). L’unico dato rilevante che vede dominare l’Udinese è quello relativo sui calci d’angolo. 8 battuti dai bianconeri mentre i nerazzurri appena 3. Lautaro e compagni dominano anche in fase difensiva con i contrasti vinti 60 a 42. Insomma partita dominata dai nerazzurri che sfruttano le occasioni e si dimostrano cinici davanti alla porta.