Calhanoglu continua a essere uno dei giocatori più importanti della rosa dell’Inter e anche per questo motivo è uno dei più pagati. A quanto ammonta il suo stipendio? Le sue prestazioni lo giustificano? Analizziamo questo inizio di stagione.

Le statistiche di questo avvio di stagione

Dal momento in cui è passato dal Milan all’Inter, non senza qualche perplessità da parte dei tifosi, Calhanoglu ha avuto un solo obiettivo: crescere e diventare un top del reparto. È servito un cambio di posizione e un nuovo modo d’interpretare il gioco per trasformarlo nel giocatore che è oggi, ovvero un play formidabile.

Il turco corre, imposta, batte i rigori e detta i tempi. Con la maturità ha raggiunto un livello difficile da pronosticare qualche anno fa. Le ultime stagioni sono state stupefacenti e anche in questo avvio non sta giocando male. In campionato è già sceso in campo in 6 occasioni mettendo a segno una rete.

Numeri che aumenteranno di certo, anche perché è lui il designato a tirare dal dischetto, e di conseguenza tornerà nuovamente a rendere felici i tifosi. Certo è che in quella posizione, al momento, nella rosa dei nerazzurri c’è il solo Asllani a farne le veci e l’albanese non convince del tutto.

Per questo motivo la società si sta muovendo sul mercato a caccia del suo vice e per consentirgli, di tanto in tanto, di prendere un po’ di respiro. Proprio in virtù della sua importanza nel gioco e nel progetto, è attualmente uno dei giocatori interisti più pagati.

Calhanoglu, le cifre dello stipendio

Calhanoglu è in questo momento praticamente insostituibile ma, nonostante questo, non è il giocatore più pagato dell’Inter. Al primo posto troviamo Lautaro Martinez con 9 milioni, al secondo Barella con 7 e al terzo proprio il turco, che con 6,5 milioni chiude il podio. Una cifra niente male per un calciatore che a 30 anni di età ha ancora molto da dare al calcio e che potrà continuare a guadagnare per altre stagioni.