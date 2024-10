La rosa a disposizione di Simone Inzaghi è più che competitiva ma lo si sa, si può sempre fare meglio. Ecco che Marotta pensa al calciomercato di gennaio e a come poter migliorare l’Inter. Sono due i nuovi nomi finiti nel taccuino della dirigenza, scopriamoli e vediamo le ultime news di mercato.

Calciomercato Inter, Bernabé nel mirino

In questo avvio di stagione ci sono molti giocatori che sono riusciti a mettersi in luce in Serie A. Tra questi, qualcuno milita nel Parma, squadra neopromossa che vanta però più di qualche pedina molto interessante. Beppe Marotta, come di consueto, non rimane di certo a guardare passivamente e ha già messo nel mirino un centrocampista duttile e di qualità: Bernabé.

Lo spagnolo sta impressionando anche per la continuità che sta avendo nelle prestazioni. Ha 23 anni e all’esordio nel massimo campionato italiano è già sceso in campo per 7 volte, raggiungendo sempre la sufficienza. Simone Inzaghi potrebbe godere di un centrocampista in grado di ricoprire praticamente tutte le posizioni del reparto.

Infatti, nonostante nasca trequartista, sa giocare sia a due che come interno in un centrocampo a tre. Considerato l’utilizzo che il tecnico piacentino fa dei suoi giocatori che giocano in mezzo, sarebbe sicuramente un acquisto interessante oltre che di prospettiva.

Mercato Inter, Belahyane il nome a sorpresa

Stesso reparto, altra sorpresa di stagione. Tra i nomi più interessanti del calciomercato dell’Inter c’è anche Belhayane, play del Verona che sta soddisfando e non poco Zanetti. Baricentro basso, bravo a interdire e a impostare e 20 anni di età.

Un acquisto di prospettiva che stuzzica e non poco Beppe Marotta che ora l’ha messo definitivamente nel mirino. C’è una motivazione su tutte per cui questo acquisto risulterebbe particolarmente interessante: potrebbe essere lui il futuro Calhanoglu.

Asllani non ha mai convinto davvero e il poco spazio avuto a disposizione ne è una conferma. Questo colpo sarebbe quindi un passo in avanti per i nerazzurri dato che Inzaghi potrebbe far riposare il turco con maggior serenità.

News Inter, si faranno questi due colpi di mercato?

Siamo ancora ad ottobre e di conseguenza non si può avere certezza se questi due affari si concretizzeranno. Certo è che l’interesse dell’Inter c’è tutto, come c’è anche l’esigenza di regalare nuove pedine a Inzaghi. Zielinski non sta dimostrando un’ottima tenuta fisica, Asllani non convince lo staff tecnico e il solo Frattesi non può fungere da rotazione unica.

Per accaparrarsi questi due giocatori, però, sarà necessario superare le resistenze dei relativi club, cosa non semplice soprattutto a gennaio. Data la giovane età non è da scartare l’ipotesi di un acquisto di prospettiva, dunque fissato per la prossima stagione, ma solo il tempo ci darà le risposte definitive.

Nel frattempo la dirigenza continua a monitorare Palacios ma non solo, anche Bijol è finito nel mirino di Marotta. Come sempre il taccuino dei dirigenti nerazzurri è ricco di nomi, si guarda al presente ma anche al futuro e la giovane età dei profili sondati lo dimostrano.

Si prospetta un gennaio di fuoco, ma sarà solamente l’antipasto di quel che potrebbe accadere durante la prossima estate che si preannuncia più calda che mai.