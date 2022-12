Skriniar Inter, svolta sul suo futuro in nerazzurro: nuovo incontro a Malta

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 04/12/2022

Skriniar Inter; futuro ancora in ballo. Il destino di Milan Skriniar resta ancora un’incognita. Il centrale ex Sampdoria la scorsa estate sembrava destinato a lasciare Milano eppure i nerazzurri hanno respinto gli attacchi di tutte le big d’Europa interessate al difensore. Su tutti, il PSG ha provato fino all’ultimo a portare Skriniar all’ombra della Tour Eiffel. I francesi però non hanno accontentato le richieste della società nerazzurra che chiedeva almeno 80 milioni di euro per lasciarlo partire.

Il tempo è passato e Skiniar è rimasto a Milano dove nella prima parte di stagione, come tutta la squadra, ha vissuto alti e bassi. Ad oggi però resta una delle colonne portanti dell’Inter di Simone Inzaghi, soprattutto visto il futuro in bilico di De Vrij.

Skriniar Inter, filtra ottimismo: nuovo confronto a Malta

Il difensore centrale nerazzurro da tempo è in trattativa con la società per prolungare il suo contratto con l’Inter. Come svelato dal Corriere dello Sport, filtrano novità importanti su quello che è il suo futuro. Da tempo sono partite le manovre del club per rinnovare il contratto di Skriniar che dal canto suo ha lanciato segnali positivi. Il centrale infatti ha preferito Milano a Parigi, adesso però la palla passa alla società.

L’Inter dovrà offrire un ingaggio superiore ai 6 milioni percepiti ora, ma inferiore ai 9,5 offerti dal PSG. Servirà venirsi incontro per trovare un accordo che possa accontentare entrambe le parti. Marotta e Ausilio stanno lavorando per accelerare i tempi, probabilmente a Malta ci sarà un nuovo confronto col calciatore, l’obiettivo è quello di trovare un accordo entro la fine del 2022. Intanto in Qatar continua a brillare Dumfries, in gol con la Nazionale olandese (qui le ultime sul suo futuro).