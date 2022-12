Dumfries superstar. La nuova pista di mercato lascia col fiato sospeso

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 04/12/2022

Dumfries ha trascinato ieri l’Olanda. Al Mondiale l’esterno nerazzurro si è fatto apprezzare nell’ottavo finale contro gli Usa (vinto 3-1 dagli Orange) con un gol e tante sgaloppate devastanti. Un Dumfries in versione superstar quello che ha imperversato in Qatar, riposizionando su di sé attenzioni planetarie.

Una buona notizia per l’Inter che potrà presto coccolarsi un esterno moderno e in grado di essere un fattore decisivo, anche a grandissimi livelli. Non mancano però neppure le insidie del mercato. Lo scrive il sito de La Gazzetta dello Sport, spiegando le sirene di top club sull’ex Psv Eindhoven.

Dumfries, che mercato! All’Inter può arrivare una maxi offerta

La valutazione che l’Inter fa di Dumfries è di 60 milioni. Una cifra a cui potrebbe anche arrivare il Chelsea. C’è di più. Sempre stando al quotidiano milanese, Dumfries potrebbe essere il sacrificato per raggiungere gli obiettivi di bilancio entro il 30 giugno.

Due ipotesi: una cessione ai Blues a fine stagione, o addirittura già nel mercato di gennaio ma con obbligo di mantenere il calciatore nei ranghi della rosa di Inzaghi fino a fine anno (in stile Udogie-Tottenham). Specie quest’ultima sarebbe un’opzione sorprendente.