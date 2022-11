Skriniar Inter, dal PSG alla permanenza: retroscena da Parigi

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 20/11/2022

Skriniar Inter è stata la telenovela dell’estate. Il futuro del centrale nerazzurro è stato spesso in bilico durante la sessione di calciomercato estivo. Il PSG di Neymar, Messi e compagni ha messo da tempo gli occhi sul centrale slovacco. Negli anni, Milan Skriniar si è consacrato tra i più forti difensori del nostro campionato e del Mondo.

Arrivato dalla Sampdoria in punta di piedi, Skriniar ha conquistato tutti dimostrando solidità e doti difensive fuori dal comune, tanto da rappresentare un patrimonio per la società nerazzurra. Spesso Marotta e Inzaghi hanno parlato della volontà di trattenere il centrale e cercare di respingere tutti gli assalti dei top club europei.

Skriniar Inter, retroscena sul PSG: la rivelazione

Per tutta l’estate il PSG ha cercato di strappare Skriniar all’Inter e portarlo nel dream team di Ramos, Messi e compagni. Il club nerazzurro ha sempre valutato il centrale almeno 70-80 milioni di euro, dunque non ha mai considerato le offerte al di sotto di questa valutazione, eppure i francesi hanno spesso tentato Zhang. Come svelato da Gianluca Di Marzio, spunta un retroscena interessante dalla Francia sulla vicenda Skriniar-PSG.

Secondo l’esperto di mercato c’è stata cena segreta tra il CEO dell’Inter e Antero Henrique (braccio destro di Nasser Al-Khelaifi, proprietario del PSG). Il club parigino offrì circa 50 milioni di euro a Marotta ma il dirigente rifiutò l’offerta rispedendo al mittente la cifra offerta. Ad oggi Skriniar sembra pronto a restare a Milano ma una maxi offerta dei francesi potrà sempre far cambiare idea a Zhang. Intanto testa al Mondiale, dove purtroppo non ci sarà Correa (gli aggiornamenti sull’argentino) a causa di un infortunio.